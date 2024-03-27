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Altın ithalatında yeni karar

Altın ithalatında yeni karar
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası'na işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis edilmesine karar verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kuyum işletmelerinin ihtiyaçlarına yönelik önemli bir adım attı.

İthalat kotasının etkileri ve artan talep nedeniyle bir süredir kuyumcularda altın bulmakta zorluk çekiliyordu.

Bakanlık, Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası'na yetkilendirilmiş kuyum işletmelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis etti.

Açıklamada, "Kota uygulaması sonrasında piyasada işlenmemiş altın arzında yaşanan daralma nedeniyle Bakanlığımıza iletilen sorunların azaltılmasını teminen 2024 yılı nisan ayından itibaren, Bakanlığımızca kıymetli madenler aracı kuruluşu faaliyet izni verilmiş olan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'ye 14/4/2021 tarihli ve 31454 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Altın ithalatına Ağustos 2023'te kota uygulaması getirilmişti. Uygulama altın ithalatında yaşanan yükselişin dış ticaret ve ödemeler dengesi üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı başlatılmıştı.

Etiketler altın ithalatı hazine ve maliye bakanlığı
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