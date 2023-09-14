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Avrupa Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı

Avrupa Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) sürpriz bir karar alarak eylül ayında faizleri 25 baz puan artırdı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), refinansman işlemlerine ilişkin faiz oranını yüzde 4,50’ye, mevduat faizini yüzde 4'e, marjinal fonlama faizini ise yüzde 4,75'e çıkardı.

Piyasaların genel beklentisi ise faizlerin sabit bırakılacağı yönündeydi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ise son olarak kamuoyunun enflasyon beklentilerini %2'de tutmanın kritik önem taşıdığını belirterek, enflasyon sinyali olarak çalışanların ücret seviyelerini takip etmeye devam edeceklerini söylemişti.

Piyasalar ise faiz kararının açıklanmasının ardından TSİ 15.45'te Lagarde'ın yapacağı açıklamalardan ECB'nin önümüzdeki süreçte nasıl adımlar atacağına yönelik ipuçları görmeyi bekleyecek.

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