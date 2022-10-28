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Avrupalılar bu kış Antalya'ya akın edecek! 18 bin 500 liraya 56 gün tatil

Avrupalılar bu kış Antalya'ya akın edecek! 18 bin 500 liraya 56 gün tatil
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Enerji fiyatlarındaki artış ve enerji krizi nedeniyle Avrupa'daki emekliler gözünü Antalya'ya çevirdi. Bunun üzerine turizmciler 56 günlük tatil paketleri hazırladı. 4-5 yıldızlı otellerdeki fiyatlar bin eurodan başlıyor.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Vladimir Putin'in AB üyesi ülkelerin gazını keseceğini açıklaması ve artan enerji maliyetleri, tedirginlik yarattı.

Avrupa ülkeleri, özellikle emeklilerin kış sezonunu sıcak ülkelerde uzun tatiller yaparak geçirmesi planlanıyor.

Kış dönemine ilişkin 56 günlük hazırlanan tatil turları satışı başladı. Türkiye'deki en popüler destinasyon Antalya'dan 152 otel kampanyaya dahil oldu.

KKTC DE KATILDI

Turizmcilerin hazırladığı tatil paketlerine Antalya'nın yanı sıra Kuşadası, İzmir, Bodrum, Marmaris ile KKTC de katıldı.

FİYAT 500 EURO'YA KADAR DÜŞÜYOR

56 günlük rezervasyon için 4-5 yıldızlı her şey dahil sistem otellerde fiyatlar bin ila 9 bin euro arasında değişiyor. 2-3 yıldızlı otellerde ise bu rakam, 500 eurodan başlıyor.

Türkiye'nin yanı sıra İspanya, İtalya ve Portekiz gibi ülkeler de emekli Avrupalılar için kış tatili için kampanyaya katıldı.

Etiketler avrupa emekli antalya tatil
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