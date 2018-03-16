Bakan açıkladı: 3. Köprü'ye raylı sistem geliyor

Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB) 7. Olağan Genel Kurulu’nda konuşma yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Üçüncü köprü olan orta koridorun karayolu anlamında önemli bir tamamlayıcısı olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde bir de raylı sistem yapacağız. Yakın da onun da ihalesini başlatacağız” dedi.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, bu sene 7’ncisi düzenlenen Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB) Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Kafkasya Üniversiteler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Bakan Arslan’a Bakü-Tiflis- Kars demiryolu projesinin planlanması, inşası ve sonuçlandırılması nedeniyle Fahri Doktora unvanı verdi. Arslan, verilen ödülün kendini gururlandırdığını belirtti.



"Ülkemizi sadece Doğu-Batı aksında değil Kuzey-Güney aksında ulaşım koridorlarına kavuşturuyoruz"

Türkiye’nin konumunu avantaja çevirerek katma değer oluşturmaya çalıştıklarını belirten Arslan, "Ulaşım sektörü şuan da ülkemizin oluşturduğu GSYH yaklaşık yüzde 15’ine ulaştı. Yan sektörleri ve etkileşim sektörlerinde düşünürseniz biz GSYH yüzde 36’sına direkt veya dolaylı yoldan dokunuyoruz. Türkiye’den 3-4 saat uçuş mesafesinde edilebildiğimiz nüfus tam 1.5 milyar kişi. Bu nüfusun bulunduğu ülkelerdeki GSYH 35 trilyon dolar. Bu rakamın oluşması içinde elbette ki hammaddenin bir yerden bir yere ulaştırılması gerekir. Bunun için yıllık pazar 75 milyar dolar. İşte biz bu avantajlı konumumuzu ülkemiz adına katma değere çevirmemiz adına çalışıyoruz. Bu amaç doğrultusunda Asya’yı Avrupa’ya Kafkasları Orta Doğu’ya, Balkanlar’ı Kafkaslar’a bağlamak adına çok yönlü ulaşım ağlarını geliştirmek için aşıklar atıyoruz. Ülkemizi sadece Doğu-Batı aksında değil Kuzey-Güney aksında da ulaşım koridorlarına kavuşturuyoruz" ifadelerini kullandı.



Anadolu, Kafkasya ve orta Asya üçgeninde taşımacılık orta vade de şu anki ekonomik büyüklüğün birkaç katına çıkacağına inandıklarını söyleyen Bakan Arslan, "Orta koridorun geliştirilmesi tercih edilen bir koridor olması için Anadolu’da Kafkasya’da Orta Asya’da demiryolu ağlarını birbirini tamamlayacak şekilde teşkil etmek gerekiyordu. Bu proje sadece Azerbeycan’ı, Gürcistan’ı ve Türkiye’yi birbirine bağlamıyor. İngiltere, Fransa, Belçika, Almanya’yı Macaristan ve Avusturya’yı Türkiye üzerinden Kazakistan’a ve Çin’e bağlıyor" dedi.



Yakın zamanda Kars-Iğdır-Dilucu-Nahçıvan- İran hattını da bitireceklerini söyleyen Arslan bu koridoru hem İran’a hem de oradan Pakistan’a kadar ulaştıracaklarını söyledi.



Kazakistan çok önemli bir müşteri olduğunu söyleyen Bakan Arslan Kazakistan’ın bu hatta yılda 10 milyon ton yük vermeye taahhüt ettiklerini söyleyerek, "Biz bu demiryolu ile Londra’dan Pekin’e demiryolunu kesintisiz hale getiriyoruz. Çin’den Avrupa’ya yılda yaklaşık 240 milyon ton yük gönderiliyor. Türkiye’nin Demiryolları ile 28 milyon ton olduğunu düşünürsek 240 milyon ton çok önemli bir rakam. Bunu sadece yüzde 10 Türkiye üzerinden gitse biz Türkiye’deki kapasiteyi 2 misline çıkarmış olacağız. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının tam kapasite ile çalışması hattın tamamlayıcı olan diğer projelerin bitirilmesi önem taşıyor. Bu projelerin yanı sora lojistiğin ne kadar önemli olduğunu söyledik. Bunun için ülkemizi lojistik merkezleri ile donatıyoruz. Lojistik Master planı çerçevesinde 21 tane lojistik merkezine kavuşturmuş olacağız. Bunların şu an 8 tanesi aktif halde. Organize sanayi bölgelerini büyük fabrikaları özellikle iktisat hatlarıyla ana koridora bağlayacağız".



"Üçüncü köprüde demiryolu ihalesine çıkılıyor"

Bakan Arslan, Marmaray’ın İstanbulluların hayatını kolaylaştırdığını belirterek, "Bu sene sonunda Gebze’den Halkalı’ya Marmaray araçlarıyla 77 kilometreyi kesintisiz hale getireceğiz. Bununla da yetinmeyip yaptığımız üçüncü köprü olan orta koridorun karayolu anlamında önemli bir tamamlayıcısı olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde bir de raylı sistem yapacağız. Proje bitmek üzere. Yakın da onun da ihalesini başlatacağız" dedi.