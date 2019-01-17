Bakan Albayrak: Marketlerde istediğimiz rakamlar yok

Antalya’da iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklamalarda bulundu.

Bakan Berat Albayrak, özetle şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomide tarihi dönüşümün başlangıcını başlattık. 2013 yılından beri verdiğimiz mücadeleye yakından baktığımızda ekonomik olarak hangi ülke bu saldırıların altından kalkabilirdi? Hiçbir ülke bunun altında kalkamazdı. 5.5 yılda yaşananlara rağmen stikrarımızı, güvenliğimizi ve ekonomizi dimdik ayakta tuttuk. Türkiye ekonomisini 16 yılda 4 katı büyüttük.

Elimizdeki iki hassas topu kırmadan yöneteceğiz. Biri mali ve para politakalarında hassas bir yönetim. Küresel sistemdeki güven. Diğer hassas noktası ise esnaf, sanayici, iş dünyasının hassasiyeti. Atmamız gereken adımları çok net biliyoruz. Bütçe rakamları açıklandı. Hamdolsun beklentilerin üzerinde performansla hedefi tutturduk. Ağustostaki müdahalelere rağmen hedefleri tutturduk. Önümüzdeki dönemde mali disiplini kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

Değişim ve dönüşüm süresi daha yeni başladı. YEP’de koydumuz enflasyon hedefini tutturduk. 2019’da daha güçlü adımlarla daha iyi bir noktaya geleceğiz. 2019 yılında hedeflediğimiz enflasyonun daha da altında bir enflasyonla daha iyi bir noktada tamamlayacağız. Hal Yasası’nda kaygıları dikate alarak çalışacağız. Fiyatlarda hala maliyet noktasında gidecek alan var.

"MARKETLERDE İSTEDİĞİMİZ RAKAMLAR YOK, ONLARLA KONUŞACAĞIZ"

Pazar ve market fiyatlarını takip ediyoruz. Marketlerde istediğimiz rakamlar yok, onlarla konuşacağız. Daha iyi bir iyileşme görmeyi bekleyeceğiz. Tüm firmaları enflasyonla mücadele konusunda daha güçlü ve büyük sorumluluk almaya davet ediyoruz.

Biz rakamsal kriterlerle performansımızı ortaya koyacağız. Hazine ihaleleri başarıyla gerçekleşti, faizler düştü. Faizi tek haneye düşürmeye kararlılıkla gayret edeceğiz. Enstrüman çeşitliliğini artırmak için Japon yeni cinsinden samuray bono ihracı ile ilgili görüşmelere başladık, bunu da hayata geçireceğiz.

Seracılıkla ilgili çok önemli çalışmayı başlattık.

Avrupa birinci önceliğimiz olmaya devam edecek. Karşılıklı kazan kazan ilişkisini daha ileriye taşıyacağız."