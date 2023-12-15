  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Bakan Bolat: İhracatımızı 302 milyar dolara çıkartacağız

Bakan Bolat: İhracatımızı 302 milyar dolara çıkartacağız

Bakan Bolat: İhracatımızı 302 milyar dolara çıkartacağız
Güncelleme:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri kapsamında ihracatımızı 2024 yılında 267 milyar dolara, 2026 yılında ise 302,2 milyar dolara çıkartmayı hedefliyoruz." dedi.

Ticaret Bakanı Bolat, Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde ihracat hedeflerini 2024 yılında 267 milyar dolara, 2026 yılında ise 302,2 milyar dolara yükseltmeyi amaçladıklarını belirtti.

DENETİMLERDE 662 MİLYON TL'Yİ AŞAN TUTARDA İDARİ PARA CEZASI

Bolat açıklamalarına şöyle devam etti:

Tüketicilerimizin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla; aldatıcı reklamlar, indirimli satışlar, fiyat etiketi, ürün güvenliği ve mesafeli sözleşmeler gibi birçok alanda gerçekleştirilen denetimlerde 2023 yılında toplam 662 milyon TL’yi aşan tutarda idari para cezası uygulanmıştır.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında; 13 Aralık 2023 tarihi itibarı ile Gümrük Muhafaza birimlerince, 4,7 Milyar TL değerinde 11 tonu aşan uyuşturucu madde, 17,2 Milyar TL değerinde ticari eşya olmak üzere toplam 21,9 Milyar TL değerinde yakalama gerçekleştirilmiştir.

Etiketler bakan bolat ihracat dolar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şeyma Subaşı kış günü yazı getirdi Şeyma Subaşı kış günü yazı getirdi Karşılaştırmalı son seçim anketinden AK Parti'ye soğuk duş Karşılaştırmalı son seçim anketinden AK Parti'ye soğuk duş Açlık ve yoksulluk sınırı rakamları açıklandı Açlık ve yoksulluk sınırı rakamları açıklandı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret, memur ve emekli zammı ile ilgili açıklama Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret, memur ve emekli zammı ile ilgili açıklama İşte enflasyon tahminine göre memur ve emeklinin ocak zammı İşte enflasyon tahminine göre memur ve emeklinin ocak zammı Cehennem Kapısı'ndan giren maceracı o anları anlattı Cehennem Kapısı'ndan giren maceracı o anları anlattı Dolar, Euro ve altının ateşi yükseldi! Dolar, Euro ve altının ateşi yükseldi! İşte Avrupa'daki temsilcilerimizin kasasına koyduğu para İşte Avrupa'daki temsilcilerimizin kasasına koyduğu para 200 bin EYT başvurusunun neden reddedildiği belli oldu 200 bin EYT başvurusunun neden reddedildiği belli oldu Eski sistem tarihe karışıyor: Şampiyonlar Ligi’nde yeni dönem Eski sistem tarihe karışıyor: Şampiyonlar Ligi’nde yeni dönem