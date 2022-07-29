Bakan Kirişçi açıkladı: Tarımsal destek ödemeleri başladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 833 milyon 644 bin 98 TL’lik tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "833 milyon 644 bin 98 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.