Bakan Kirişci duyurdu: Mazot ve gübre desteği bu ay...

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı, hububat üreten çiftçilere mazot ve gübre desteğinin 2023 Mart ayı yerine bu ay ödeneceğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı hububat üreten çiftçilerimize 2022 yılı üretim dönemine ait mazot ve gübre desteklerini bu yıl içinde ödemeye başlayacağız" dedi. Kirişci "Yeşil Vatan ekranı oluşturduk. Orman yangınlarına ait güncel verileri, herkesin görebileceği şekilde, anlık olarak ekranlardan paylaşıyoruz" dedi. Bakan Kirişci konuşmasında "Üretimde ve yönetimde gençliğin dinamizmi ve vizyonundan faydalanmak amacıyla Tarım Orman Gençlik Konseyi kuracağız. Bitkisel üretimimizin 2022 yılında 127,6 milyon tona ulaşmasını bekliyoruz. Bu rakam bitkisel üretimde tüm zamanların rekoru olacaktır" ifadelerine yer verdi.