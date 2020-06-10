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  3. 10 Haziran 2020 15:31

Bakan Kurum'dan vatandaşa uyarı: Mutlaka yaptırın

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, kentsel dönüşüm ve risk tespiti konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Kurum, ''Kalıcı bir çözüm için geçici bir vedaya evet deyin. Geride kalanlar için çok geç olmadan binanızın risk tespitini mutlaka yaptırın.'' dedi.

Bakan Kurum'dan vatandaşa uyarı: Mutlaka yaptırın
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı kentsel dönüşümün ve risk tespitinin önemini anlatan bir video paylaştı. 

"#TürkiyeninHerYerindeKentselDönüşüm" etiketiyle paylaştığı twitte Kurum, "Kalıcı bir çözüm için geçici bir vedaya 'evet' deyin. Geride kalanlar için çok geç olmadan binanızın risk tespitini mutlaka yaptırın." tavsiyesinde bulundu.

Bakan Kurum'un paylaştığı videoda, evi kentsel dönüşüme giren bir çocukla babası kentsel dönüşüme başvurmayan bir çocuğun duygusal diyaloğu yer aldı.

AA

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murat kurum , riskli bina
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