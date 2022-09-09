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  3. Bakan Nebati açıkladı: ''65 bin kişi incelendi 50 bini radara yakalandı!''

Bakan Nebati açıkladı: ''65 bin kişi incelendi 50 bini radara yakalandı!''

Bakan Nebati açıkladı: ''65 bin kişi incelendi 50 bini radara yakalandı!''

Sosyal mecralar üzerinden kazanç elde eden 65 bin kişinin RADAR sistemi tarafından yakından izlendiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 50 bin kişinin vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmediğinin tespit edildiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Yeni ekonomi politikamız Türkiye ekonomisinin tüm yapısal sorunlarını kalıcı bir şekilde çözmeyi amaçlıyor. Haksız rekabete sebep olan kayıt dışı ekonomi sorununu da çözmeye kararlıyız.

Kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alarak hem işletmelerimizin rekabet gücünü artıracağız hem vergi gelirlerimizi yükselteceğiz hem de bu sayede toplumsal gelir dağılımını daha adaletli bir yapıya kavuşturacağız."

Etiketler nureddin nebati vergi mükellefi vergi kaçakçılığı hazine ve maliye bakanlığı sosyal medya
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