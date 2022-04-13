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Bakan Nebati: BIST 100 rekora imza attı

Bakan Nebati: BIST 100 rekora imza attı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ''BIST 100 Endeksi dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirerek bir rekora imza attı. Piyasalarımızdaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceğiz'' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Borsa İstanbul'da peş peşe gelen rekorlara yönelik sosyal medya platformu Twitter'dan açıklama yaptı. Bakan Nebati "BIST 100 Endeksi dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirerek bir rekora imza attı. Piyasalarımızdaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi dün günü yüzde 0,60’lık yükselişle tamamladı. Endeks 14,65 puan artışla 2 bin 463 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 60,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,12 azalırken, holding endeksi de yüzde 1,43 değer kazandı.

Etiketler nureddin nebati bıst 100 rekor
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