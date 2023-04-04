Bakan Nebati ''İhracat rekor kırdı'' dedi ama...

Yılın ilk çeyreğinde dış ticaret açığı rekor kırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise ''Türkiye Ekonomi Modeli ile ihracat rekorları kırmaya devam ediyoruz'' paylaşımını yaptı.

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, mart ayında dış ticaret açığı 8,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. İlk çeyrekte dış ticaret açığı ise 34,9 milyar dolar oldu. Bu rakam, yılın ilk çeyreğinde kaydedilen en yüksek dış ticaret açığı olarak kaydedildi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından mart ayı ihracat oranına ilişkin açıklama yaptı. Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli ile ihracat rekorları kırmaya devam ediyoruz. Yaşanan deprem felaketinin etkisiyle şubatta daralan ihracat, mart ayında yıllık yüzde 4,4 artış kaydederek tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını yakaladı. Böylece yıllıklandırılmış ihracat 255,7 milyar dolarla yeni bir rekora imza attı. Yine mart ayında otomobil satışları yıllık yüzde 57,9 ve hafif ticari araç satışları yıllık yüzde 75,3 artış kaydederken, satın alma yöneticileri endeksi (PMI) bir önceki aya göre 0,8 puan artışla eşik değerinin üzerinde, 50,9 seviyesinde seyretti. En zorlu koşullarda dahi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla ekonomimizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.