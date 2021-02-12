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  3. 12 Şubat 2021 22:18

Bakan Pakdemirli duyurdu: Hububat ve yem destek ödemeleri başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "1 milyar 261 milyon 672 bin liralık hububat ve yem destek ödemelerine bugün başladık" dedi.

Bakan Pakdemirli duyurdu: Hububat ve yem destek ödemeleri başladı
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere yönelik hububat ve yem desteğine yönelik açıklamada bulundu.

Planlanan destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatmaya başladığını kaydeden Pakdemirli, "Hububat (buğday) desteği çerçevesinde, 155 bin 179 çiftçimize yaklaşık 762 milyon 500 bin TL, yem bitkileri desteği kapsamında, 226 bin 70 çiftçimize yaklaşık 500 milyon TL, bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Tüm bu ödemeler kapsamında çiftçilerimize yaklaşık 1 milyar 262 milyon TL ödeme yapılacaktır. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. 

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