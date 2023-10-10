Bakan Şimşek, enflasyonda düşüş için yeni tarih verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, A Haber canlı yayınında Türkiye'ye yoğun bir yabancı ilgisi olduğunu belirterek, "Enflasyonda momentum kaybı aylık bazda önümüzdeki birkaç ay içinde, yıllık bazda ise hazirandan itibaren başlayacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye ilginin çok büyük olduğunu ve bunun sebenin Türkiye'nin yüksek bir potansiye sahip olmasından kaynaklandığını belirterek, konuşmasında şunları kaydetti:

"(Londra'da Uluslararası yatırımcılarla görüşme) Türkiye'ye ilgi büyük. 3 gün boyunca aralıksız toplantılar yaptık. Aşağı yukarı bütün yatırımcı yelpazesi ile bir araya gelme fırsatımız oldu. İlgi çok yoğundu. 85'in üzerinde kurum temsilci gönderdi. 100'ün çok üzerinde yatırımcı ile yoğun temaslarımız oldu. Çünkü Türkiye'nin potansiyeli büyük.

"Programımızın ana hedefi sürdürülebilir yüksek büyüme"

Türkiye kişi başına düşen milli geliri 10 bin doların üzerinde olan 7 ülkeden biri. Algıda ciddi bir iyileşme var. Büyük bir piyasa ve ilgi ciddi anlamda büyük. Bizim programımızın ana hedefi sürdürülebilir yüksek büyüme. Buna ulaşırken düşük tek haneli enflasyon ve bunu destekleyecek maliye politikası oluşturacağız. Bütüncül bir yaklaşım var.

"Enflasyonu çıpalayacak eşiklere doğru geliyoruz"

Fiyat istikrarı yani enflasyonun tek haneye düşmesi, maliye ekonomisi, kur korumalıdan çıkış gibi entegre birbirini destekleyen bir bütüncül yaklaşım var. Bu çerçevede bir program var. Programı uygulama açısından henüz erken aşamasındayız. Önümüzdeki dönemde fon akışının yoğunlaşmasını bekliyoruz. Maliye ve para politikasında çok güçlü adımlar attık. Enflasyonu çıpalayacak eşiklere doğru geliyoruz. Bundan dolayı sonrasına bakmamız gerekiyor. Önümüzdeki dönemde bu programın bu güçte daha doğrusu bu momentumla devam ettirilmesine yönelik sorular geliyor. İlgi yoğun, potansiyel büyük, programımız istikrarlı güçlü bir program. İnanıyorum ki bu ülkemize kalıcı uzun vadeli kaynak noktasında çözüm üretecek bir program.

Burada kararlılık, kurala bağlılık önemli. En önemlisi uygulama. İlk 3 ayda çok konuşmadık. İlk 3 ayda biz uygulama yaptık. Yani para politikasında enflasyonu nasıl çıpalarız o hususta hem bir parasal sıkılaşmaya gittik. Hem miktarsal sıkılaşmaya hem seçici kredi sıkılaşmasına gittik. Bunu destekleyecek gelir politikalarını oluşturduk. Bir yıl sonraki enflasyonu çıpalayacak, yatırımcıları ikna edecek para politikası duruşuna geçeceğiz dedik ve onu uyguladık. İzlenebilir, öngörülebilir, yani ne zaman nasıl yapacağız bu hususlarda hep uluslararası normlara uygun kurala bağlı kaldık. Bu da güven artırdı.

"Rüzgar arkamızdan esmiyor"

İçinde bulunduğumuz durumda rüzgar arkamızdan esmiyor. Para politikası gecikmeli devreye giriyor. Maliye politikasında atacağımız adımlar daha hızlı olacak ama özellikle reform bağlamında atacağımız adımların sonuçlarını görmek zaman alacak.

Gabar'daki petrol devreye girmeye başladı, 2025 sonunda günlük 100 bin varile varacak, Türkiye'nin ihtiyacının %10'ununu Gabar'dan elde edeceğiz.

Önümüzdeki yıllarda petrol, doğal gaz üretimi ile dışa bağımlılığımız azalacak, enerjide yeşil dönüşümle bağımlılığımız azalacak.

Küresel faizler yüksek kalacak diye öngörülüyor, bizim gibi ülkeler için bu karşıdan esen bir rüzgar. Doların güçlenmesi aleyhimize çünkü euro bazında mal satıp ham maddeyi dolarla alıyoruz.

"Dezenflasyona geçiş için bir süre öngörüyoruz"

Eğer iyi bir hikayeniz varsa o zaman ilgi oluyor. Biz bu programın erken aşaması hatta geçiş dönemindeyiz. Biz hep şeffaf olduk. Dezenflasyona geçiş için bir süre öngörüyoruz. Enflasyonda momentum kaybı aylık bazda önümüzdeki birkaç ay içinde, yıllık bazda ise hazirandan itibaren başlayacak.

"Emekli maaş artışları yılbaşında olacak"

Biz tabiki bütçe imkanlarını dün sonuna kadar zorladık. Yani orada önemli sayılacak bir bir defalık ödeme kararlaştırıldı. Emeklilerimiz için tüm çalışanlarımız için bir sözümüz var. Memurumuz, işçimiz, emeklimiz bir kere hiç bir şekilde enflasyona ezdirilmeyecekler. Onun ötesinde refahtan pay alınması noktasında da şartlarımızı giderek zorladık.

En düşük emekli maaşı aralık 2022'de 3 bin 500 liraydı bugün 7 bin 500 lira. Enflasyon yüzde 65 bile olsa enflasyonun iki katı oransal artıştan bahsediyorum. Aynı konuda memurlar için söyleyebiliriz. En düşük memur maaşı bu sene yine manşet enflasyonun en az iki katı kadar arttı.

Reel olarak bizim büyümemizin çok ötesinde toplumun tüm kesimlerine reel olarak çok büyük artışlar verdik. Önümüzdeki dönemde tabiki emeklilerimizi önceliklendireceğiz. Biz bu enflasyonu kalıcı şekilde tek haniye düşüreceksek enflasyonla uyumlu artış düzenine geçilmesi gerekiyor.

Bu kısır döngüyü biz para politikasını rasyonelleştirerek yapacağız. Maliye politikasında harcamaları kontrol ederek yapacağız. Kamuda tasarrufla yapacağız bunu. Bizim toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmeme noktasında taahhütümüz var. Emeklilerimizin maaş artışı yılın başında olacak."