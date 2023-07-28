Bakan Şimşek: Türkiye'nin risk primi 400 baz puanın altını gördü
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mayıs ayında 700 baz puan olan Türkiye'nin risk priminin 400 puanın altına gerilediğini duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin risk priminin 400 baz puanın altını gördüğünü bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rasyonel politikaların meyvesini vermeye başladığını ifade ederek, Mayıs ayında 700 baz puan olan Türkiye'nin risk priminin 400 puanın altına gerilediğini duyurdu.
Bakan Şimşek'in resmi Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşım şöyle:
"Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor. Mayıs ayında 700 baz puana yükselen CDS’ler (risk primi - Türkiye'nin dolar cinsinden kredi iflas riskini gösteren beş yıllık kredi temerrüt takası) bugün 400 baz puanın altını gördü."
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol