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Bakan Şimşek: Zorunlu afet sigortası geliyor

Bakan Şimşek: Zorunlu afet sigortası geliyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ilerleyen dönemlerde zorunlu afet sigortası uygulamasını hayata geçirmeyi planladıklarını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep’te "DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması"nın ödül töreninde konuştu.

Bakan Şimşek, "Düşük tek haneli enflasyon öngörülebilirliği artırıyor, kaynakların verimli alanlara yönelmesini sağlıyor. Bu sene uygulanan program sayesinde Türkiye yüksek gelirli ülkeler grubuna girebilecek." dedi.

DASK bünyesindeki deprem teminat havuzuna finansal güvence sağlandığını dile getiren Şimşek, "2023 itibarıyla zorunlu deprem sigortası poliçe sayısı yaklaşık 11,7 milyon. Teminat tutarı ise yaklaşık 3,7 trilyon liraya ulaşmış durumda. Adı da zorunlu sigorta ama sigortalık durumu hala düşük. Bu zorunlu sigorta önemli bir temel taşı, bunun üzerine ilave adımlar atmamız gerekiyor." diye konuştu.

ZORUNLU AFET SİGORTASI

İklim değişikliğine ve yol açacağı afetlere karşı dirençli şehirlerin kaçınılmaz bir öneme sahip olduğunu belirten Şimşek, şöyle konuştu:

"İklim krizi bir realiteyse bizim ona bir hazırlık yapmamız lazım. Yeşil dönüşüm de hazırlığın bir parçası. Bu yıl içerisinde, 2024'ün 3. ve 4. çeyreğinde zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşünüyoruz. Deprem sigortasının kapsamı çok dar. Sadece binaları kapsıyor, afet sigortası ise bütün diğer riskleri de kapsamış olacak. 2000 yılında iyi bir reform yapılmış, zorunlu deprem sigortası getirilmiş, şimdi biz bir adım daha öteye geçip iklim değişikliğini de dikkate almamız lazım. Doğal afetlerin sıklığını artırma riskine karşı tedbir olarak, şimdi 'zorunlu afet sigortası yapacağız' diyoruz. 12. Kalkınma Planımızda bu düzenleme de yer alıyor. Ev eşyası dahil diğer bütün boyutlarıyla riskleri kapsamış olacak. Böylece ülkemizin sigortacılık oranı artmış olacak."

Etiketler afet sigorta bakan şimşek
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