Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: ''Zaman gerekiyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, aylık enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini belirterek, ''Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz'' dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi şubatta yüzde 4,53 artarken, yıllık bazda yüzde 67,07 oldu. Enflasyondaki artış beklentileri aştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aylık enflasyon şubat ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Dezenflasyon, zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Merkez Bankası'na desteğimiz tamdır. TCMB'nin ilave sıkılaşma adımlarının büyümede dengelenmeye, cari açıkta daralmaya ve enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısı olacaktır" ifadelerini kullandı.