Bakan Şimşek'ten Fatih Karahan yorumu

Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası Başkanlığı görevinden affını istedi ve yerine yeni atama yapıldı. Görevden ayrılmak istediğini sosyal medyadan duyuran Erkan, Haziran 2023'ten bu yana Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de konuya ilişkin eş zamanlı açıklama geldi.

Bakan Şimşek, yeni başkanın kendi önerisi doğrultusunda atanacağını vurguladı. Şimşek, görev değişiminden hemen önce Türkçe ve İngilizce paylaşım yaptı.

Şimşek, Türkçe paylaşımında, şöyle dedi:

"Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan’ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum. Bu çerçevede ekip olarak güçlü işbirliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Şimşek, aynı saatlerde İngilizce paylaşım yaptı ve bu paylaşımında Türkçe paylaşımında, atanacak ismi belirtmede ek olarak şu ifadeyi kullandı:

"Olağanüstü bilgi birikimi ve uzmanlığa sahip, saygın bir makroekonomist"

Şimşek'in açıklamalarından bir süre sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Fatih Karahan'ın TCMB Başkanlığı'na atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

The decision made by the former President of the Central Bank, Mrs. Hafize Gaye Erkan, is entirely personal and at her own discretion. We respect her decision and are grateful for her service.



The new Governor, who is a well respected macroeconomist with an extraordinary depth…