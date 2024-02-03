Bakan Şimşek'ten Fatih Karahan yorumu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevine Fatih Karahan atandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek atama kararından önce yaptığı paylaşımda, ''Yeni atanacak Merkez Bankası Başkanı olağanüstü bilgi birikimi ve uzmanlığa sahip, saygın bir makroekonomist'' ifadelerini kullandı.

Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası Başkanlığı görevinden affını istedi ve yerine yeni atama yapıldı. Görevden ayrılmak istediğini sosyal medyadan duyuran Erkan, Haziran 2023'ten bu yana Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de konuya ilişkin eş zamanlı açıklama geldi.

Bakan Şimşek, yeni başkanın kendi önerisi doğrultusunda atanacağını vurguladı. Şimşek, görev değişiminden hemen önce Türkçe ve İngilizce paylaşım yaptı.

Şimşek, Türkçe paylaşımında, şöyle dedi:

"Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan’ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum. Bu çerçevede ekip olarak güçlü işbirliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Şimşek, aynı saatlerde İngilizce paylaşım yaptı ve bu paylaşımında Türkçe paylaşımında, atanacak ismi belirtmede ek olarak şu ifadeyi kullandı:

"Olağanüstü bilgi birikimi ve uzmanlığa sahip, saygın bir makroekonomist"

Şimşek'in açıklamalarından bir süre sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Fatih Karahan'ın TCMB Başkanlığı'na atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

The decision made by the former President of the Central Bank, Mrs. Hafize Gaye Erkan, is entirely personal and at her own discretion. We respect her decision and are grateful for her service.



The new Governor, who is a well respected macroeconomist with an extraordinary depth… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) February 2, 2024

FATİH KARAHAN KİMDİR?

1982 yılında Eskişehir’de doğan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu.

2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi’nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası’nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar anılan kurumda İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı.

Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022’de Amazon’da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. Karahan, Kasım 2022’de Amazon’da Başekonomist görevine atandı.

Karahan, 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atanmıştır.