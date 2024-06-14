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Bakan Şimşek'ten umutlandıran ''enflasyon'' açıklaması

Bakan Şimşek'ten umutlandıran ''enflasyon'' açıklaması
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Enflasyon mayıs ayında zirveye ulaşırken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor.'' açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün TCMB tarafından yayımlanan haziran ayı piyasa katılımcıları anketine sonrası açıklamada bulundu.

Bakan Şimşek X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor. Programımızla artan güven ve öngörülebilirlik enflasyon beklentilerine de yansıyor.

Yıl sonu enflasyon beklentisindeki gerileme haziranda da devam etti. 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 31,8’e, 24 ay sonrası beklenti yüzde 20,3’e geriledi. Beklentiler hedeflerimize yakınsamaya devam ettikçe dezenflasyon sürecimiz daha da hızlanacaktır."

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Etiketler mehmet şimşek hazine ve maliye bakanlığı enflasyon
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