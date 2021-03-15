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Bakan Varank'tan kripto paraya düzenleme sinyali

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yatırımcıların yeni gözdesi olan kripto paralara ilişkin ''Risk barındıran kripto para alanını başı boş bırakmayacağız.'' diyerek düzenleme yapılacağının sinyalini verdi.

Son yılların en popüler yatırım araçları arasında yerini alan kripto paralara ilişkin düzenlemelerin yolda olduğu sinyalleri gelmeye başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kripto paralara ilişkin olarak dolandırıcılığa uygun bir alan dolduğunu belirtti.

Bakan Varank "Risk barındıran kripto para alanını başı boş bırakmayacağız." dedi.

Bakan Varank ayrıca "Kripto paralar konusunda negatiftim ama bugün etkin olduklarını görüyoruz" açıklamasını da yaptı.

Etiketler sanayi ve teknoloji bakanı kripto para
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