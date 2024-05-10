Dolar ve Euro yerinde sayıyor, altın uçuşta

Haftanın son işlem gününde piyasalardaki gergin seyir devam ediyor. Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) pandemi öncesine dönüp 4 yılın en düşük seviyesine gerilerken işte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Haftanın son işlem gününde başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerde Türk Lirası karşısındaki yüksek seyir devam ediyor.

Dolar ve Euro zirvede yatay seyirde seyrederken, altın fiyatları ise yeniden adım adım yükselişe geçti.

Altın fiyatları ABD'de faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendiren ekonomik verilerin ardından yükselerek Nisan'dan bu yana en iyi haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor. Altın, Fed’in bu yıl para politikasını gevşetmeye başlayacağı görüşünü destekleyen ABD verilerinin de yardımıyla üç haftanın en yüksek seviyesine yükseldi.

Altın fiyatları, nisan ortasındaki rekor seviyeden sonra dengelenmiş olsa da, bu yıl yüzde 15 artış gösterdi. Ons altın yıla 2 bin 64 dolar civarında başlamıştı.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 450 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bu seyir devam ederken Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 276 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Analistler, söz konusu harekette, Türkiye'nin yurt dışı swap kanallarını açmak için adımlar attığına yönelik haber akışının etkili olduğunu ifade etti.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,25 TL'den başlayan Dolar 32,23 TL'den,

34,77 TL'den başlayan Euro 34,76 TL'den,

40,41 TL'den başlayan Sterlin 40,39 TL'den,

20,77 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,70 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,24 TL'den, Euro 34,80 TL'den, Sterlin 40,35 TL'den, Japon Yeni ise 20,75 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 355 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 374 Dolar'dan,

2 bin 441 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 459 TL'den,

3 bin 967 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 33 TL'den,

16 bin 307 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 589 TL'den,

29,51 TL'den başlayan Gümüş ise 29,66 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 330 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 420 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 967 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 307 TL'den, Gümüş ise 29,16 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 62 bin 797 Dolar'dan başlayan Bitcoin 63 bin 304 Dolar'dan,

3 bin 25 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 37 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 84,22 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 84,12 Dolar'dan işlem görüyor.