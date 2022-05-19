Bakan Yanık torpil iddialarına böyle yanıt verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mülakatta kasıtlı eleme iddialarıyla ilgili olarak ''Daha hayata yeni başlayan çocuklara kimsenin bu muameleyi yapmaya kimsenin hakkı yok. 8 ayrı komisyonla mülakat yaptık. Komisyonların tamamı yönetici pozisyonlarında. En düşük unvanlısı daire başkanıydı. 1.5 ay boyunca binayı kilitledim, mülakattaydılar. Rüşvet ve torpil iddiaları tümüyle yalan'' dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, CNN Türk ekranlarında gündemdeki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık, Nisa Bebek'in durumunun iyi olduğunu, şu an hastanede bulunduğunu ve sonrasında Sağlık Bakanlığı uhdesinde bulunan bakım evine gönderileceğini söyledi. Bakan Yanık, işe alım mülakatlarında torpil iddialarını kesin dille yalanlarken sosyal medyadaki iddiaların sahiplerinin sınava bile girmediğini söyledi.

Bakan Yanık'ın açıklamaları şöyle:

KADİR BEBEK'İN İNCELEMESİ

Küçücük bir bebeğin babası ya da aile içinde herhangi birisi tarafından darp edilerek öldürüldüğü iddiası bile soruşturma devam ediyor, bizim için yeterince sarsıcı bir iddiadır. Kadir bebek ile ilgili bir durum var 26 Nisan'da ihbar gelmiş. 28 Nisan'da arkadaşlarımız gitmiş ve inceleme yapmışlar. Herhangi bir bulgu yok. Baba evde değil, dede ve diğer aile fertleriyle görüşüyorlar, anne Ankara dışında. Baba kuruma çağırılıyor, sorgulama yapılıyor, herhangi bir şiddet işareti yok. İncelemeler araştırmalar noktasında kendi idari soruşturmamızı yapacağız. Herhangi bir ihmal savsaklama olursa gerekli idari yaptırımları uygularız. İki temel hassasiyetimin olduğunu herkes çok iyi bilir. Birisi kadın ve çocuklara yönelik şiddet, ikincisi istismar iddiası.

Daha öncesinden olup olmadığını bilmiyoruz. Bir şiddet söz konusu ise çocuklar çok küçük. 2017-2019-2021 doğumlu çocuklar. Bir tanesi annesiyle beraber bir tanesi de kurum korumamızda. İhbardan sonra gerekli inceleme yapılıyor ancak bir tespit söz konusu değil.

İSA BEBEK'İN DURUMU

(Nisa Bebek) Yönlendirici olmak istemem, kanaat paylaşmak doğru olmaz. Şu ana kadar arkadaşlarımızın ihmali olduğu bulgusu yok. 0-6 yaş arası çocukların kusması çokça karşılaşılan bir husus. 1 Nisan sabah saatlerinde arkadaşlarımız bebek kamerasından tespit ettikten sonra müdahale ediyorlar. Gerekli hastaneye sevki devam ediyor. Kendisi aspire ettiği için böyle şeyler var. Bütün kamera görüntüleri, beslenme saatleri, kimler sorumlu, tıbbi müdahale ve hastane süreçleriyle ilgili verileri topladık. Tıbbi ve idari anlamda soruşturmalar yapılıyor, çıkan sonuçlara göre tasarrufta bulunacağız. Nisa Bebek hastanede, Bakırköy'de hayati tehlikeyi atlattı. Sonda ile besleniyor, nefes alması tam yerine gelmedi. Hastanede uzun süre kalmasını doktorlar doğru bulmuyorlar. Solunum desteği cihazını temin ettik ve onu hastane dışında doğrudan doğruya özel bir bakıma alacağız, takibini hem biz hem Sağlık Bakanlığı yapacak. Şu anda hastanede. Sonrasında Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir bakım ünitesinde tedavisi devam edecek. Kalıcı hasarla ilgili tespitler hareketle ölçülebiliyor, onunla ilgili bir tespit yok.

AİLE OLGUSU

Aile ile ilgili umutsuzluk söylemi var bazı çevrelerde ama veriler bunu desteklemiyor. Yaşadığımız dönem, eğitim, iş hayatı gibi çeşitli dinamikler aile kurma yaşını değiştirdi ve ilerleyen yıllara yaydı. Gençlerle ilgili dünyada da böyle. Yapılan araştırmalarda aile hala önemli bir kurum. Türkiye'de aileyi önemseme yüzde 99. Dünyada en düşük oran yüzde 93'le Hollanda'da. Bizim kültürümüzde aile çok kıymetli ve korunması gereken bir başlık. Nasıl bir aileyi koruyacağız? Biz dolayısıyla iyi bir aile olsun, aile içindeki marazlar ayıklansın, şiddet, istismar problemleri yaşanmasın. Hayata hazırlayan ailemiz olsun diye çabalıyoruz.

MÜLAKATTA RÜŞVET İDDİALARI

(Personel alım sınavı) Sınavı kazanan adayların KPSS ortalaması 81.15. Sınavı kazanan adayların sözlü sınav ortalaması 88. Kafalarına göre aldılar konusu öyle değil. Biz siyasetçiyiz. Bu tür tartışmalara, istediğinizi aldınız yaklaşımlarına alışkınız. Bu çocukların hepsi 30 yaş altı çoğunlukla. Daha hayata yeni başlayan çocuklara kimsenin bu muameleyi yapmaya kimsenin hakkı yok. 8 ayrı komisyonla mülakat yaptık. Komisyonların tamamı yönetici pozisyonlarında. En düşük unvanlısı daire başkanıydı. 1.5 ay boyunca binayı kilitledim, mülakattaydılar. En aşağı unvanlı mülakat yapan daire başkanıydı. Baştan belliymiş zaten deniyor. 1.5 ay niye mülakat yaptıracağım? İşe alım mülakatlarında torpil yok. Cam fanustan soru çektiriyoruz, cevap veriyor. Cevabı arkadaki ekrana yansıtılıyor. Destek personeli, şoför, güvenlik görevlisi gibi unvanları direkt atadık. Psikolog, sosyal hizmet uzmanı, meslek personeli, bakım personelleri, çocuk gelişimcileri var. Bu adaylara da sözlü sınav yaptık. Hizmet verdiğimiz gruplar kırılgan gruplar. Kadir Bebek'in ailesine giden personelin hassasiyeti taşıması lazım. Bunun her türlü dayağını da yerim, tartışmasını yaparım. Mesleği icra edebilme yeteneği ve kabiliyeti olmalı. 4175 pozisyon için KPSS sıralamasına göre 12525 adayı sözlü sınava çağırdık. Bu adaylardan 2272 sınava gelmedi. 10253 aday sözlü sınava katılmış. Davet edilen adayların yüzde 82'si katılmış. Çerçeve, mesleki, genel kültür sorularıyla adayın talip olduğu işi yapma isteği ve farkındalığı olup olmadığını tespit ettik. KPSS'si yüksek olanlar var. Adayların arasında çok uçurum şeyler yok. Ben 3'üncü sıradaydım beni 175'inci sıraya atmışlar. Virgülden sonra oynayan puanlardan bahsediyoruz. Daha ortalama grupların farkındalığı ve dikkati daha yoğundu. KPSS puanı yüksek olanların çok kapanmış, çalışmış, ortadaki gruplar çok daha hevesli ve yapacağı işe odaklanmış gibi kişisel yorumları vardı. Rüşvet iddiaları tümüyle yalan. Konuşmalar burada. İl müdürleri mülakatta yok. Kendini tanıttı, benden rüşvet istedi vs... İl müdürünün bir adayı bilip gidip arayıp kendisini tanıtıp sana mülakatta kazandırırım gibi absürt bir şey var mı? Buna nasıl inanabiliriz. Telegram'da bunu yazan hesabı kapatıp kaçmış. Sınava bile girmeyenler sosyal medyadan yazıyor. 4175 yerleşecek çocuk için bu açıklamayı yapıyorum.

Tercih başvurularını Cuma'ya yetiştirmeye çalışıyoruz, yetişmezse Pazartesi açıklayacağız.