Bakanlık'tan 645 firmaya büyük vergi istisnası

Ticaret Bakanlığı, ihracat ürünlerinin hammaddesinin ithalatı için şubat ayında 645 firmaya izin belgesi verdi.

Ticaret Bakanlığı'nın, Şubat 2022 dönemine ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 645 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 12 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı. Şubatta firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 18 olarak gerçekleşti. Öte yandan söz konusu ayda 2 firmaya da hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.

DİR NEDİR?

Dahilde işleme rejimi (DİR), ihracat yapan firmalar tarafından ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve ithal edilen, bu yüzden de ithali gümrük vergisine tabi hammadde ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemidir.

Dahilde işleme rejimi, yurt içinde dünya fiyatlarından temin edilemeyen, hiç temin edilemeyen ya da üretimi yetersiz olan, yeterli kalitede bulunmayan malzemelerin gümrük muafiyetli olarak yurt dışından getirilmesine olanak sağlar.

DİR kapsamında firmalar sağlanan avantajlar ise şöyle:

- İthalatta gümrük vergisi, KDV, ÖTV ile diğer vergi ve fonlardan muafiyet,

- Vergi, resim ve harç istisnası, KKDF istisnası,

- Ticaret politikası önlemlerine tabi olmama,

- KDV'de Tecil-Terkin sistemi çerçevesinde yurt içi alım gerçekleştirilebilmesi,

- İhracat dışında yurt içi satış ve teslimlerin de gerçekleştirilebilmesi,

- İthalatta alınması gereken vergilere ilişkin teminat indirimi olarak sayılabilir.