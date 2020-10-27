''Bakmayan'' kalmasın! Dolar, euro ve altında rekor üstüne rekor!

Dün tarihi zirvesini yenileyen dolar, 27 Ekim 2020 sabahında 8,10 lira bandının üzerinde yer alıyor.

Dolar/TL 8,17 TL'den, Euro/ TL 9,66 TL'den, Sterlin/TL ise 10,65 TL'den işlem görüyor. Altının gramı da 500 TL'yi aşarak rekor tazeledi. Gram altın şu sıralar 499,1 liradan işlem görüyor.

Ons'u 1.905 dolardan fiyatlanan altında, çeyrek altın 809/816 TL, Cumhuriyet altını 3.238/3.253 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.