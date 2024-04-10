Bank of America altın ve gümüş tahminini değiştirdi

ABD'li bankacılık devi Bank of America, altın ve gümüş fiyatı için tahminlerini güncelledi.

ABD'li bankacılık devi Bank of America (BofA), altın ve gümüş fiyatına ilişkin analizini yayınladı.

Banka, ons altın fiyatlarının 2025 yılına kadar 3 bin doları aşacağı öngörüsünde bulundu. Analize göre merkez bankalarından gelen güçlü talep ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine başlamasıyla birlikte yatırımcılar piyasaya geri dönecek.

Banka, özellikle Çin Merkez Bankası'nın sadece 2023 yılında 200 tondan fazla sarı metal toplayarak altın piyasasını desteklediğini ifade etti. Ayrıca Çin'deki bireysel talebin güçlü seyrettiğine de vurgu yapıldı.

GÜMÜŞ 30 DOLARI AŞAR MI?

BofA, daha önce Fed'in 2024 yılının ilk çeyreğinde faizleri düşürmesi halinde ons altın için 2 bin 400 dolar tahminini yapmıştı.

Son değerlendirmesinde tahminlerini yukarı çeken banka, ons altın için 3 bin dolar ve ons gümüş için 30 dolar öngörüsünü paylaştı.

Bu rakamlar altın için yüzde 28, gümüş için yüzde 8'lik yükselişe işaret ediyor. Ons altın, bugün 2 bin 353 dolar civarında işlem görüyor.

METALLERDE YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK

Bank of America, bakır fiyatlarının 2025 yılında ton başına ortalama 10 bin 750 dolar, 2026 yılında ise 12 bin dolara yükseleceğini tahmin etti. Alüminyum için fiyat tahmini ise 2 bin 250 dolar olarak gerçekleşti.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatlarındaki yükselişin arkasında birden fazla etken var.

Ukrayna'daki savaş ve Orta Doğu'daki gerginlikler gibi jeopolitik riskler, güvenli liman olarak bilinen altına olan talebi artırıyor.

Dünya çapında artan enflasyon, yatırımcıların satın alma gücünü korumak için altına yönelmesine neden oluyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) gibi merkez bankalarının faiz indirimi beklentileri, dolar bazlı faiz getirilerini düşürerek altını daha cazip hale getiriyor.

Dünya genelindeki merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmek için altın alımlarını artırması da fiyatların yükselmesine katkıda bulunuyor.

Türkiye'de ise dolar kurundaki yükseliş, altın fiyatlarını TL bazında daha da yukarı çekiyor.

Yüksek enflasyon da altına olan talebi artırıyor.

Ekonomik belirsizliklerin artması, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oluyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

10 Nisan itibariyle altının ons fiyatı 2.349 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın 2.435 liradan, çeyrek altın 4.192 liradan ve cumhuriyet altını 17.246 liradan alıcı buluyor. Gümüşün gramı ise 29.08 liradan işlem görüyor.