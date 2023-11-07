Bankalar kesenin ağzını açtı: İşte kasım ayı promosyon kampanyaları

Müşteri çekmek isteyen bankaların emeklilere yönelik promosyon kampanyaları devam ediyor. İşte bankaların ödediği promosyon tutarları...

Bankalar emeklilere yönelik promosyon kampanyalarına devam ediyor. Promosyon almak isteyen vatandaşlar ise ''Hangi banka ne kadar promosyon ödüyor ?'' sorusuna cevap arıyor.



Bankalar belirli şartları yerine getirmeleri halinde emekli vatandaşlara 12.500 TL'ye kadar promosyon ödüyor.



İşte bankaların ödediği promosyon tutarları:



AKBANK

Emekli maaşını Akbank'tan alanlara 10.000 TL'ye varan promosyona ek 2.000 TL’lik chip para ile 12.000 TL’lik ödül fırsatı sunuluyor.

Buna göre, 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL SGK promosyonu + 3.000 ek promosyon (6.000),

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL SGK promosyonu + 3.500 ek promosyon (7.000),

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL SGK promosyonu + 4.500 ek promosyon (9.000),

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara ise 5.000 TL SGK promosyonu + 5.000 ek promosyon (10.000) veriliyor.

DENİZBANK

DenizBank'ta 3 yıl kalma sözü veren;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara ise 5.000 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.

ING BANK

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyanlar maaş tutarına göre 8.500 TL'ye varan nakit promosyon kazanabiliyor. Ayrıca ING, otomotatik fatura talimatına verdiği 4.000 TL’lik promosyon ile emeklilere toplamda 12.500 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor.

İŞ BANKASI

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 – 15 Kasım 2023 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank 8.000 TL'ye varan nakit promosyon ve kredi kartından 1.200 TL indirim olmak üzere emeklilere 9.200 TL’ye varan emeklilik ödülü sunuyor.

VAKIFBANK

Bir aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

3.500 TL’ye kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000 TL,

3.500 - 7.500 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500 TL,

7.500 – 10.000 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500 TL,

10.000 TL ve üzeri olanlara ise 3 yıl için toplam 5.000 TL promosyon ödemesi yapıyor.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara ise 5.000 TL tutarında 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Öncelikle emeklilerin 3 yıl boyunca maaşlarını alacakları bankayı tercih etmeleri gerekiyor. Ardından banka yetkilileri ve emekliler arasında sözleşme imzalanıyor.

Bu sözleşme ile belirlenen promosyon miktarı, emeklinin IBAN numarasına yatırılıyor. Kampanyalara katılan emeklilerin sözleşme imzaladıktan sonra en geç 3 gün içinde promosyon ödemeleri hesaplarına aktarılıyor.