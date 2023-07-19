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Bankaya giden eli boş döndü! Kredilerde 20 yıl sonra bir ilk

Bankaya giden eli boş döndü! Kredilerde 20 yıl sonra bir ilk
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Merkez Bankası’nın yarın açıklayacağı politika faizinden önce ihtiyaç kredisi faiz oranlarında da yükseliş hızlanarak son 20 yılın zirvesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki yönetimin ardından geçtiğimiz ayki politika faizini 650 baz puan arttırıp %15’e çıkarttı. 27 ayın ardından ilk defa Merkez Bankası faiz artışı uygularken Haziran ayı faiz kararı sonrasında bankalardan konut ve ihtiyaç kredilerindeki faiz oranlarının artışı ve taşıt kredilerinde de artış dikkat çekiyor.

 TAŞIT KREDİSİ FAİZLERİ ARTTI

Konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri… PPK sonrasında 3 kredinin faiz oranında da ciddi düzeyde artışlar görüldü. İhtiyaç ve konut kredilerindeki artışla beraber taşıt kredisinde de bir hafta içinde 5 puanlık yükseliş yaşandı. Bu da vatandaşların kredi kullanabilme ihtimalini daha da düşürdü.

 MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Merkez Bankası’nın politika faizine ilişkin yeni kararı yarın açıklanacak. Beklentilere göre faizin yüzde 20’ye çıkartılacağı konuşuluyor. Politika faizinde beklenen artış gerçekleşirse referans faiz oranının da tekrar yükselebilme ihtimali üzerinde duruluyor.

Etiketler kredi banka kredisi ihtiyaç kredisi taşıt kredisi konut kredisi
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