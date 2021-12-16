  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. BDDK'dan kredi çekenler için dikkat çeken talimat

BDDK'dan kredi çekenler için dikkat çeken talimat

BDDK'dan kredi çekenler için dikkat çeken talimat

BDDK, verilen kredilerin amaca aykırı kullanılmamasına yönelik kontrollerin yapılması için bankalara talimat verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bireysel veya tüzel müşterilere Türk lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması konusunda uyarıda bulundu.

BDDK'dan yapılan açıklamada, bireysel veya tüzel müşterilere Türk lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması hususunda Kurum'un gözetim ve denetimi altındaki kuruluşları talimatlandırdığı bildirildi.

Söz konusu talimatlar kapsamında gerekli inceleme ve değerlendirmelerin devam ettiği aktarılan açıklamada, tespit edilen aykırılıklar hakkında gerekli idari işlemlerin tesis edildiği ifade edildi.

Etiketler bddk banka kredi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Partili kadın vekilden ekonomik eleştirilere 5 cümlelik yanıt
Dünya bu haberi bekliyordu... Omicron varyantının gizemi çözüldü
Maskeli sihirbaz ağızları açık bırakan gösterisinin sırrını açıkladı
Cumhurbaşkanlığı'ndan medyaya ''gece yarısı'' çağrısı
Asgari ücret açıklandı, benzine zam geldi!
2022 AGİ ne kadar oldu ? Evli, çocuklu ve bekarlar ne kadar maaş alacak?
Akşener, ''650 TL maaşla geçinebiliyorum'' diyen vatandaşa bu yanıtı verdi
Yargıtay'dan emekliler için ihbar tazminatı için emsal karar
Erdoğan 2022 yılı asgari ücreti açıkladı: 4.250 TL
AK Partili milletvekilinden olay açıklama: ''Ekonomik sıkıntılar bizimle ilgili değil''