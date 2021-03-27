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BDDK'dan önemli değişiklik!

BDDK, Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

BDDK'nın söz konusu yönetmelikteki değişikliğine göre, yönetmeliğin tanımlar bölümünü içeren 3'üncü maddesinin birinci fıkrasına "katılma hesabı"nı tanımlayan bent eklendi.

Aynı yönetmeliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrası şöyle değiştirildi:

“(1) Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski standart rasyosu, faize duyarlı bankacılık hesaplarında yer alan pozisyonların nakit akışları üzerinden Ek-1’de yer alan bildirim cetveline yerleştirilmesi sonrası elde edilen net pozisyon tutarlarının pozitif ve negatif standart şok uygulanması sonucu elde edilen iskonto oranları ile indirgenmiş tutarlarının, net pozisyon tutarlarının şok uygulanmamış iskonto oranları dikkate alınarak indirgenmesi neticesinde elde edilen tutarlardan farklarının vadeler ve para birimleri bazında toplamının özkaynaklara bölünmesi suretiyle hesaplanan rasyolardan banka için en büyük zararı oluşturan rasyodur. Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski standart rasyosunun hesaplanmasında, bankacılık hesaplarında yer alan pozisyonlardan katılma hesabı kaynaklı olanlar Kurulca belirlenecek oranda dikkate alınır.”

Yapılan değişiklikle söz konusu fıkraya, "Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski standart rasyosunun hesaplanmasında, bankacılık hesaplarında yer alan pozisyonlardan katılma hesabı kaynaklı olanlar Kurulca belirlenecek oranda dikkate alınır." kısmı eklenmiş oldu.

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren yönetmelik hükümlerini, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütüyor.

Etiketler bddk yönetmlik değişiklik
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