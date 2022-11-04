Benzin ve otogaza zam geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatı yeniden 95 dolar seviyesini aştı. Petroldeki yükseliş nedeniyle benzin ve otogaza zam geldi. Benzin fiyatı 23 liraya dayanırken, LPG ise 11 liraya yaklaştı.

Brent petrol ve dövizdeki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Vatandaşlar bir aşağı bir yukarı giden akaryakıt fiyatlarını takibe devam ediyor.

Brent petrolün fiyatı uluslararası piyasalarda yükselişe geçti. Brent petrol fiyatı 95 doların üzerinde işlem görüyor.

BENZİN VE LPG'YE ZAM GELDİ



Petroldeki yükselişle birlikte akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Benzinin litre fiyatına 1 lira 31 kuruş, LPG otogazın fiyatına 56 kuruş zam yapıldı.



AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?



Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 22 lira 68 kuruşa, Ankara'da 22 lira 85 kuruşa, İzmir'de ise 22 lira 84 kuruşa çıktı.

LPG'nin litresi ise İstanbul'da 10 lira 80 kuruşa, Ankara'da 10 lira 79 kuruşa, İzmir'de 10 lira 54 kuruşa yükseldi.

Motorin grubunda ise fiyatlar değişmedi. İstanbul'da motorinin litresi 26.33 liradan satılıyor.