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Binance ödemeleri durdurdu

Binance ödemeleri durdurdu

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, Sepa üzerinden ödeme yapma işlemlerini askıya aldığını açıkladı.

Kripto para borsası Binance, kullanıcılarına gönderdiği e-posta ile Avrupa'nın önemli ödeme ağlarından biri olan Sepa üzerinden ödeme yapmayı geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Binance, bu durumun kendi kontrolleri ötesindeki gelişmelerden kaynaklandığını duyurdu. 

Sepa, Avrupa genelinde euro ödemelerin uyumlaştırmayı amaçlayan proje olarak öne çıkıyor.

Sepa'yı yöneticileri ise Binance kararına ilişkin açıklama yapmadı.

Etiketler binance kripto para
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