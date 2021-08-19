Bitcoin yeniden düşüşe geçti

Kripto para piyasası yeniden düşüşe geçti. Bitcoin 44 bin 400 dolar, Ethereum ise 3 bin 15 dolar civarında işlem görüyor.

İki gün üst üste düşüş yaşayan kripto para piyasaları son 24 saatte değişiklik göstermedi. Piysaların aktif büyüklüğü 1.96 trilyon dolarda sabit kaldı.

Bitcoin'de ise gerileme görüldü. BTC'nin fiyatı yüzde 1.9 azalarak 44 bin 474 dolara geriledi. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti de yüzde 42.30'a düştü.

Ethereum da BTC ile aynı oranda azaldı. ETH'nin fiyatı yüzde 1.9 gerileyerek 3 bin 15 dolara indi.

Ripple iki gündür yaşadığı düşüşün ardından değerini korumayı başardı. XRP'nin fiyatı 1.14 dolarda kaldı.

Dogecoin'de değişiklik göstermeyen kripto para birimleri arasında yer aldı. DOGE yüzde 0.6 azalışla fiyatını 30 centte tutmayı başardı.

10 KAT FAZLA BENİMSENİYOR

Blockchain veri platformu Chainalysis'in son endeksine göre kripto paraların benimsenmesi 2020'ye göre 10 kat artış gösterdi.

Yani kripto paraları işlemlerinde kullanan insanların sayısında artış yaşanıyor.

Kripto paraların en çok benimsendiği ülkeler sırasıyla Vietnam, Hindistan, Pakistan, Ukrayna ve Kenya oldu.