Borsa, Doları da Euro'yu da, altını da solladı

Türkiye yine döviz kuru ve altın fiyatlarındaki hareketlilikle geçen bir haftayı geride bırakırken, geçen hafta en çok kazandıran yatırım aracı da belli oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1.46, altının gram satış fiyatı yüzde 1.41, dolar yüzde 0.47, Euro ise yüzde 0.18 değer kazandı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1.41 kazanımla 930 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1.38 artışla 6.246 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 1.508 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.536 liraya çıktı. Bu hafta ABD doları yüzde 0.47 değer kazanarak 14.84 liraya, Euro yüzde 0.18 artışla 16.29 liraya yükseldi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 1.66 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1.13 değer kazandı.