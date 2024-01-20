Borsa İstanbul ucuz mu, pahalı mı? Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken yorum

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yabancı kurumların Türkiye'ye yönelik değerlendirmelerine ilişkin, ''Ülke notunun da bir kademe daha yükselmesi gerektiğini düşünüyorum. Borsa da çok ucuz kaldı. Bunun düzelmesi için CDS dışı risk priminin düşmeye başlaması gerekiyor. Başaracağımıza inanıyorum'' dedi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's geçtiğimiz gün 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini "durağan"dan "pozitif"e çevirdi. Bu gelişmenin ardından Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Kararın son derece doğru olduğunun altını çizen Özgür Demirtaş, ”Ülke notunun da bir kademe daha yükselmesi gerektiğini düşünüyorum. Borsa da çok ucuz kaldı. Bunun düzelmesi için CDS dışı risk priminin düşmeye başlaması gerekiyor. Başaracağımıza inanıyorum” dedi.

Paylaşımının devamında Demirtaş, “Faizler yükselince indirgeme oranları yükseliyor. Ayrıca alternatif yatırım araçları çıkıyor. Her şeyinizi tek bir enstrümana yatırmayın hiç bir zaman. Borsa İstanbul Ucuz. Ama niye ucuz diye sormak lazım: Ucuz çünkü risk primi yüksek. Niye yüksek diye sormak lazım? Çünkü geçmişte faizlerin indirilmesi sistemi allak bullak etti” ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası’nın geçtiğimiz yıl yaptığı faiz indirimlerini anımsatan Özgür Demirtaş, “Geçmişte faizler aşırı derecede indirilince bugün aynı aşırılıkta artmak zorunda kaldı. İyi bir haber var. O da Moody’s şirket not artırımlarının gelmesi. Ben bu artırımları doğru buluyorum. Borsaya pozitif yansımasını umuyorum.

Ama uzun vadede Türk şirketlerinin dolar bazında değerlenmesi için, merkez bankasının doğru politikalarına devam etmesi, jeopolitik risklerin düşmesi, yapısal reformlara başlanması, Merkez Bankası'nın o veya bu şekilde haftada bir magazin sayfalarına konu olmaması gerekir” diye konuştu.

'MAGAZİNSEL KONULAR HIZLICA ÇÖZÜLMELİ'

Demirtaş açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

“Yabancı yatırımcı o zaman gelecektir. Peki Merkez Bankası’nın doğru politikalara devam edeceğini düşünüyor muyum? Evet düşünüyorum (daha doğrusu umuyorum). Magazinsel konularında hızlıca çözüleceğini düşünüyorum.

Yapısal reformlar konusunda biraz daha kötümserim. Ama orada da umudu yitirmemek lazım. Merkez Bankası şu ana kadar üstüne düşeni yaptı. 6 ay daha disiplini koruması lazım. En önemlisi magazine konu olmaması lazım.

Mali Politikalarında Merkez Bankasını destekleyici konuma gelmesi şart. Yani bu bir takım oyunu. Yatırımlarınızı her zaman uzun vadeli düşünün (Hangi araca yatırımınız olursa olsun). Eğer bir yatırımı uzun vadeli düşünemiyorsanız, kısa vadede ben herkesin bilmediği neyi biliyorum da bu işe giriyorum diye kendinize sormayı ihmal etmeyin.

Türkiye’nin risk priminin düşmesini, Türk şirketlerinin hak ettiği değeri bulmasını can-ı gönülden diliyorum. Tabii bunun olması için bugünden yarına olacak şeyler değil, 3-5 yıllık planlamalar önemli.”

KÜÇÜK YATIRIMCIYI UYARMIŞTI

Özgür Demirtaş zaman zaman küçük yatırımcıya da uyarılarda bulunuyor. Borsa İstanbul'da sert düşüşlerin yaşandığı Aralık ayının son haftasında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirtaş, ''Küçük yatırımcı böyle durumlarda panik ile hareket eder. Para kaybeden insanlar için çok üzgünüm gerçekten. Lütfen kimseden yatırım tavsiyesi almayın. Bütün paranızı tek bir enstrümana yatırmayın. Panik yapmayın'' ifadelerini kullanmıştı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş küçük yatırımcıya ilişkin ayrıca şunları da kaydetti:

"Twitter'da bir sürü Borsa hesabı var. Hepsi demiyorum ama bir kısmı, Borsa İstanbul'daki Küçük Yatırımcıların halini söylediğim zaman, Yok En dipte söyledi, Yok ters indikatör vs vs diyorlar.

Çıkarları var. Kendileri Maldalar. Kimse Satmasın. Malları yükselsin istiyorlar. Bu Vicdani açıdan sorunlu bir durum.

Evet Borsa bundan sonra Yükselebilir de. AMA Kardeşim Adı üstünde Küçük Yatırımcı, Panik yapan Yatırımcı. Borsa böyle düşünce satan yatırımcı...

8 Milyon tane ufacık yatırımcıyı Borsaya çektiniz. Aldırdınız sonra panikle aşağıdan sattırdınız. Zarar etti insanlar. Yazık Değil mi? Günah Değil mi? Haksız mıyım? Allah aşkına Haksız mıyım?"