Borsa İstanbul'da bir değişiklik daha: Emir değer sınırı değişiyor

Borsa İstanbul, pay piyasası maksimum emir değeri sınırlarının yeni yıldan itibaren güncelleneceğini duyurdu.

Pay Piyasası maksimum emir değeri sınırları 2 Ocak 2024 tarihinden itibaren güncellenecek.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre Pay Piyasası'nda işlem görmekte olan sermaye piyasası araçlarına iletilen emir ve kotasyonlarda uygulanmakta olan maksimum emir değeri sınırları (maksimum TL kuralı) şöyle olacak:

Mevcut durumda temerrüt sıraları için 1 milyon TL olan maksimum emir değeri sınırı 2,5 milyon TL olarak, Borsa Yatırım Fonları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Gayrimenkul Sertifikaları için uygulanan 3 milyon TL sınırı 5 milyon TL olarak, payları borsada işlem görmekte olan ortaklıkların birincil sıraları için uygulanan 100 bin TL sınırı 500 bin TL olarak güncellenecek.