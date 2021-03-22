Borsa İstanbul’da işlemler 2 kez durduruldu

BIST 100 endeksi yeni haftaya TCMB başkanlığında yaşanan değişimin dolar/TL kurunda yaşanan dalgalanmanın etkisiyle sert düşüşle başladı. Açılışın ardından endekse bağlı devre kesici sistemi devreye girdi. Saat 11.08 itibarıyla işlemler yeniden başladı ancak kayıp yüzde 9'un üzerine çıktı.

Borsa, yeni haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığında yaşanan değişiklik kararının ardından sert düşüşle girdi.

BIST 100 endeksi güne yüzde 6,65 düşüşle 1.427 puandan başladı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 8'i aşan düşüş kaydetti.

Düşüşün yüzde 5'i aşmasıyla işlemler geçici olarak durduruldu.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, VİOP'ta işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde işlemler geçici olarak durdurulmuştur" ifadeleri kullanıldı.



İKİNCİ KEZ DURDURULDU

Endekste işlemlere aranın ardından tekrar başlandı. Fakat düşüşün yüzde 7 olmasıyla ikinci devre kesici sistemi devreye girdi. Borsadan yapılan açıklamada, "Saat 10:38:20 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir" denildi.

KAYIP YÜZDE 9'U AŞTI

İkinci kez verilen yarım saatlik aranın ardından İşlemler 11:08'de yeniden başladı. Üçüncü başlangıcın ardından BIST 100'de kayıplar yüzde 9'un üzerine çıktı.

AÇILIŞTA 100 HİSSENİN 94'Ü DEĞER KAYBETTİ

Açılışta, BİST 100'de işlem gören 100 hisse senedinden 95'ü değer kaybederken 5 hisse senedinin fiyatı değişmedi. Günün tek kazançlı hisse senedi ise yüzde 1,87'lik primle Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ oldu. BİST 100'de 48 hisse senedi yüzde 7'nin; 92 hisse senedi ise yüzde 4'ün üzerinde değer kaybı yaşıyor.