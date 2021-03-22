  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Piyasalarda kara pazartesi: Borsada kayıp yüzde 9'u aştı

Borsa İstanbul’da işlemler 2 kez durduruldu

BIST 100 endeksi yeni haftaya TCMB başkanlığında yaşanan değişimin dolar/TL kurunda yaşanan dalgalanmanın etkisiyle sert düşüşle başladı. Açılışın ardından endekse bağlı devre kesici sistemi devreye girdi. Saat 11.08 itibarıyla işlemler yeniden başladı ancak kayıp yüzde 9'un üzerine çıktı.

Borsa, yeni haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığında yaşanan değişiklik kararının ardından sert düşüşle girdi.

BIST 100 endeksi güne yüzde 6,65 düşüşle 1.427 puandan başladı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 8'i aşan düşüş kaydetti.

Düşüşün yüzde 5'i aşmasıyla işlemler geçici olarak durduruldu.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, VİOP'ta işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde işlemler geçici olarak durdurulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

İKİNCİ KEZ DURDURULDU
Endekste işlemlere aranın ardından tekrar başlandı. Fakat düşüşün yüzde 7 olmasıyla ikinci devre kesici sistemi devreye girdi. Borsadan yapılan açıklamada, "Saat 10:38:20 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir" denildi.

KAYIP YÜZDE 9'U AŞTI
İkinci kez verilen yarım saatlik aranın ardından İşlemler 11:08'de yeniden başladı. Üçüncü başlangıcın ardından BIST 100'de kayıplar yüzde 9'un üzerine çıktı.

AÇILIŞTA 100 HİSSENİN 94'Ü DEĞER KAYBETTİ
Açılışta, BİST 100'de işlem gören 100 hisse senedinden 95'ü değer kaybederken 5 hisse senedinin fiyatı değişmedi. Günün tek kazançlı hisse senedi ise yüzde 1,87'lik primle Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ oldu. BİST 100'de 48 hisse senedi yüzde 7'nin; 92 hisse senedi ise yüzde 4'ün üzerinde değer kaybı yaşıyor.

Etiketler borsa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dün gece 9 TL'ye dayanan Dolar'da dalgalanma sürüyor
Dünyaca ünlü milyarder Ayasofya'da namaz kıldı
Türkiye'nin ''2 çok büyük'' haber kanalı dolar bilgisini kaldırdı
Esra Ceyhan'ın son halini görenler tanıyamadı
İşte konut fiyatlarının en çok arttığı şehirler
Şehirden kaçıp dağ evine yerleşti: ''Haftada 2 bin TL kazanıyorum''
Dolar/TL için çılgın tahmin: ''9.70'e yükselebilir!''
Deren Talu siyah minisiyle beğeni topladı
Erol Bulut'un kredisi bitti
Eğitim-İş'ten Andımız kararı: ''Her sabah okuyacağız!''