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Boykotların hedefindeki Starbucks'tan tepki çeken karar

Boykotların hedefindeki Starbucks'tan tepki çeken karar
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Starbucks'ın Orta Doğu'daki işletmecisi Alshaya Group, markaya yönelik boykotlardan dolayı 2000 kişinin işine son verdi.

Starbucks'ın Orta Doğu'daki işletmecisi Alshaya Group, işten çıkarmaların "son altı ayda ki zorlu ticaret koşullarının sonucu" olduğunu ve Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da bulunan Starbucks'taki şubelerinde "meslektaş sayısını azaltmak için üzücü ve çok zor bir karar aldığını" söyledi.

Şirket kaç kişinin işten çıkarıldığını belirtmedi ancak Reuters ilk olarak bu sayının 2000 kişiye ulaştığını bildirdi. Alshaya bu raporu yalanlamadı. Şirket, "İşten ayrılan meslektaşlarımıza ve ailelerine ihtiyaç duydukları desteği vereceğimizden emin olacağız ve Alshaya Grubuna ve Starbucks markasına olan sıkı çalışmaları ve bağlılıkları için en derin teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz" dedi.

Etiketler starbucks ortadoğu işten çıkarma boykot
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