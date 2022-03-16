Brent petrol yeniden yükselişe geçti
Dün sert bir düşüşle 95 dolar seviyesine kadar gerileyen Brent petrol yeniden 100 dolar sınırında...
Rusya-Ukrayna savaşının ardından 130 dolar seviyelerini aşan Brent Petrol, iki ülke arasındaki müzakeler ve Çin'de artan Covid-19 vakalarının talebi zayıflatabileceği endişesiyle 100 dolar altını görmüş, 95 dolar seviyesini test etmişti.
16 Mart 2022 sabahına yükselişle başlayan Brent Petrol, saat 8.00 itibariyle 99 dolar seviyesinde alıcı buluyor.
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