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Brent petrol yeniden yükselişe geçti

Brent petrol yeniden yükselişe geçti

Dün sert bir düşüşle 95 dolar seviyesine kadar gerileyen Brent petrol yeniden 100 dolar sınırında...

Rusya-Ukrayna savaşının ardından 130 dolar seviyelerini aşan Brent Petrol, iki ülke arasındaki müzakeler ve  Çin'de artan Covid-19 vakalarının talebi zayıflatabileceği endişesiyle 100 dolar altını görmüş, 95 dolar seviyesini test etmişti.

16 Mart 2022 sabahına yükselişle başlayan Brent Petrol, saat 8.00 itibariyle 99 dolar seviyesinde alıcı buluyor.

Etiketler brent petrol petrol fiyatları brent petrol fiyatları
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