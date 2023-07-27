15.000 TL'ye varan asgari ücretli destekleri belli oldu

Asgari ücretle çalışan vatandaşlar tek bir koşul ile 15.000 TL destek ödemesi alacak.

Asgari ücrete Temmuz ayı zammının belli olmasının ardından asgari ücretli çalışanlar devletten bir destek ödemesi daha alacaklar.

Normal şartlarda yılda bir kez artan asgari ücret son 2 yıldır ara zamlarla birlikte yılda iki kez yükseliyor. Bu yılda temmuz ayında asgari ücrete %34'lük bir zam daha uygulandı. Zam öncesi 8.500 TL olan asgari ücret yeni haliyle 11.402 TL'ye çıktı. Asgari ücretle çalışanlar için bir ödeme daha açıklandı. Başvuru yapan ve koşulu karşılayan herkese devlet desteği verilecek. Konuyla ilgili açıklama çalışmaları Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında yapmış olduğu anlaşma sonucu asgari ücretle çalışanlara sosyal yardım imkanı oluşturdu. Asgari ücretli çalışanların bu sosyal yardımdan yararlanabilmeleri için bazı şartları sağlıyor olmaları gerekiyor. Peki, aranan o koşul ne?

AİLE DESTEK PAKETİ

Asgari ücretli çalışanlara sosyal yardım kapsamında aile destekleri oluşturuldu. Aile destek paketi çerçevesinde geçtiğimiz yıldan bu yana bir yıl süreyle verileceği açıklanan paketin Erdoğan tarafından alınan kararla bir yıl daha uzatıldığı açıklandı. Her haneye düzenli olarak bu destekler ödenecek. Aile destek paket miktarı hane içindeki kişi sayısına göre kişi başına düşen gelirin üçte birinden az olması şartıyla veriliyor. Aylık en az 850 ile 1.250 TL arasında ödeme verilirken yıllık gelir 7200 TL ile 15.000 TL'ye kadar ödeme yapılıyor. Ayrıca çocuğu olanlara 350 TL 650 TL arası aylık ek destek imkanını da oluşturuluyor. Asgari ücretle çalışanlar e-devlet üzerinden ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından başvuru yapmaları halinde aynı gün içinde onaylanması ile o ödemeden yararlanabiliyorlar.