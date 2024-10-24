2025 yılı asgari ücret zammı hayal kırıklığına uğratacak: Ünlü ekonomist oran verdi

Ekonomist İris Cibre, ocak ayında asgari ücrete yapılacak zammı ve dolar kuru tahminini açıkladı.

Asgari ücret zammı için geri sayım sürüyor. Enflasyon altında ezilen milyonlarca çalışan asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Ünlü ekonomist İris Cibre, sosyal medya hesabından asgari ücret için zam tahminini paylaştı. Ocak ayında asgari ücrete yüzde 25 oranında zam yapılacağını belirten Cibre, bu oranın enflasyon beklentisine göre belirlendiğini ifade etti. Orta Vadeli Program beklentisinin yüzde 17,5 olduğunu belirten Cibre, yüzde 25'lik zammın alım gücünü tam olarak karşılamayacağını ifade etti. Cibre, Ocak 2025'te asgari ücretin alım gücünün, yüzde 25 zamla birlikte "11.700 TL" seviyesine ineceğini öngördü

DOLAR TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Kendisine sorulan 2025 yılında devalüasyon beklentisi sorusu üzerine kur ile ilgili belirsizliklere değinen Cibre, "Kimse 2025 yılı kuru için konuşamaz. TCMB'nin tek başına yönetiminde olan bir enstrüman bu. Petrol fiyatları zıplar, savaş çıkar, ülkede seçim atmosferine girilir, rezervler erir, talep başlar, kur artar. Bunların hiçbiri olmazsa, kur Merkez Bankası'nın istediği seviyede kalır" dedi. Cibre ayrıca olası risklerin gerçekleşmemesi durumunda 2025 yıl sonu itibarıyla kurun 45’i geçmeyeceğini belirtti.

Asgari ücrete 25% seviyesinde zam yapılacağı anlaşılıyor. Enflasyon beklentisine göre zam yapılacağı açıklanmıştı. OVP beklentisi 17,5%.



50%'ye yakın düşmüş alım gücü ancak 25% artırılmış olacak



Fakat, üzerine 7,5 puan koydukları için "size güzellik" yaptık diyecekler

Ocak… — İris Cibre 🐦 (@iriscibre) October 24, 2024

ASGARİ ÜCRETTE ZAM SENARYOLARI

2025 yılı zamlı asgari ücret için masada hangi rakamlar var ? İşte asgari ücret zam tahminleri...

İktidarın Orta Vadeli Programı'na göre...

OVP Enflasyon Tahmini: Yüzde 41,5

Asgari ücret tahmini: 24.058 TL

TCMB'nin enflasyon beklentisine göre

Merkez Bankası Anketi: Yüzde 43,14

Asgari ücret tahmini: 24.336 TL

Anadolu Ajansı'nın enflasyon tahminine göre

Anadolu Ajansı Enflasyon Tahmini: Yüzde 42,64

Asgari Ücret Tahmini: 24.251 TL

Reuters'in enflasyon tahminine göre

Reuters Enflasyon Tahmini: Yüzde 42,95

Asgari Ücret Tahmini: 24.304 TL

Finansal Kurumlar Birliği'nin enflasyon tahminine göre

Finansal Kurumlar Birliği Enflasyon Tahmini: Yüzde 49,39

Asgari Ücret Tahmini: 25.399 TL