  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Çalışma Hayatı
  4. 2025 yılı asgari ücret zammı hayal kırıklığına uğratacak

2025 yılı asgari ücret zammı hayal kırıklığına uğratacak: Ünlü ekonomist oran verdi

2025 yılı asgari ücret zammı hayal kırıklığına uğratacak: Ünlü ekonomist oran verdi
Güncelleme:

Ekonomist İris Cibre, ocak ayında asgari ücrete yapılacak zammı ve dolar kuru tahminini açıkladı.

Asgari ücret zammı için geri sayım sürüyor. Enflasyon altında ezilen milyonlarca çalışan asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Ünlü ekonomist İris Cibre, sosyal medya hesabından asgari ücret için zam tahminini paylaştı. Ocak ayında asgari ücrete yüzde 25 oranında zam yapılacağını belirten Cibre, bu oranın enflasyon beklentisine göre belirlendiğini ifade etti. Orta Vadeli Program beklentisinin yüzde 17,5 olduğunu belirten Cibre, yüzde 25'lik zammın alım gücünü tam olarak karşılamayacağını ifade etti. Cibre, Ocak 2025'te asgari ücretin alım gücünün, yüzde 25 zamla birlikte "11.700 TL" seviyesine ineceğini öngördü

DOLAR TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Kendisine sorulan 2025 yılında devalüasyon beklentisi sorusu üzerine kur ile ilgili belirsizliklere değinen Cibre, "Kimse 2025 yılı kuru için konuşamaz. TCMB'nin tek başına yönetiminde olan bir enstrüman bu. Petrol fiyatları zıplar, savaş çıkar, ülkede seçim atmosferine girilir, rezervler erir, talep başlar, kur artar. Bunların hiçbiri olmazsa, kur Merkez Bankası'nın istediği seviyede kalır" dedi. Cibre ayrıca olası risklerin gerçekleşmemesi durumunda 2025 yıl sonu itibarıyla kurun 45’i geçmeyeceğini belirtti.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM SENARYOLARI

2025 yılı zamlı asgari ücret için masada hangi rakamlar var ? İşte asgari ücret zam tahminleri...

İktidarın Orta Vadeli Programı'na göre...

OVP Enflasyon Tahmini: Yüzde 41,5
Asgari ücret tahmini: 24.058 TL

TCMB'nin enflasyon beklentisine göre

Merkez Bankası Anketi: Yüzde 43,14
Asgari ücret tahmini: 24.336 TL

Anadolu Ajansı'nın enflasyon tahminine göre

Anadolu Ajansı Enflasyon Tahmini: Yüzde 42,64
Asgari Ücret Tahmini: 24.251 TL

Reuters'in enflasyon tahminine göre

Reuters Enflasyon Tahmini: Yüzde 42,95
Asgari Ücret Tahmini: 24.304 TL

Finansal Kurumlar Birliği'nin enflasyon tahminine göre 

Finansal Kurumlar Birliği Enflasyon Tahmini: Yüzde 49,39
Asgari Ücret Tahmini: 25.399 TL

Etiketler 2025 asgari ücret asgari ücret ne kadar zam oranı iris cibre
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TUSAŞ saldırısındaki 2 teröristin de kimliği belli oldu TUSAŞ saldırısındaki 2 teröristin de kimliği belli oldu PKK'nın inlerine hava harekatı sonrası DEM Parti'den skandal açıklama PKK'nın inlerine hava harekatı sonrası DEM Parti'den skandal açıklama Hafta sonu planınızı değiştirin: Hava sıcaklıkları artıyor! Hafta sonu planınızı değiştirin: Hava sıcaklıkları artıyor! Kilosu 2 bin TL: Dağlarda yetişen yenilebilen altın hasadı başladı Kilosu 2 bin TL: Dağlarda yetişen yenilebilen altın hasadı başladı 4 fayı işaret edip uyardı: ''7.2'lik depremler üretebilirler'' 4 fayı işaret edip uyardı: ''7.2'lik depremler üretebilirler'' Oğuzhan Uğur'dan dikkat çeken Bahçeli mesajı Oğuzhan Uğur'dan dikkat çeken Bahçeli mesajı FETÖ elebaşısını bu çukura gömecekler FETÖ elebaşısını bu çukura gömecekler Irak'a hava harekatı: PKK'nın 32 ini işte böyle yerle bir edildi Irak'a hava harekatı: PKK'nın 32 ini işte böyle yerle bir edildi Bahçeli'yi eleştiren MHP'li ismin görevine son verildi Bahçeli'yi eleştiren MHP'li ismin görevine son verildi Türkiye'nin 80 bin TL emekli maaşı alan emeklileri belli oldu Türkiye'nin 80 bin TL emekli maaşı alan emeklileri belli oldu
Ünlü oyuncuya büyük vefasızlık: Cenazesi boş kaldı Ünlü oyuncuya büyük vefasızlık: Cenazesi boş kaldı İlaç fiyatlarına dev zam Resmi Gazete'de İlaç fiyatlarına dev zam Resmi Gazete'de Türkiye'de yetişen iki kuruyemiş en iyiler listesine girdi Türkiye'de yetişen iki kuruyemiş en iyiler listesine girdi Bebek katili Abdullah Öcalan'dan Bahçeli'ye ilk yanıt geldi Bebek katili Abdullah Öcalan'dan Bahçeli'ye ilk yanıt geldi İstanbul'da gece kulübüne köle fantezili sapkın partiye baskın İstanbul'da gece kulübüne köle fantezili sapkın partiye baskın Şehit taksicinin cansız bedeni bagajdan çıktı Şehit taksicinin cansız bedeni bagajdan çıktı 20 kilo birden verip, imaj değiştiren Berguzar Korel'i gören tanıyamadı 20 kilo birden verip, imaj değiştiren Berguzar Korel'i gören tanıyamadı İntihar denmişti, cinsel istismar çıktı İntihar denmişti, cinsel istismar çıktı Lisede molotofkoteyli ile saldırı: Onlarca yaralı var! Lisede molotofkoteyli ile saldırı: Onlarca yaralı var! Ümit Özdağ'dan TUSAŞ saldırısı için şok iddia: ''Bir hafta önceden biliniyordu'' Ümit Özdağ'dan TUSAŞ saldırısı için şok iddia: ''Bir hafta önceden biliniyordu''