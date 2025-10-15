  1. Anasayfa
''80 bin TL maaş alan emekli var'' diyen Bakan Işıkhan'dan 341 gün sonra dikkat çeken yanıt

Güncelleme:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın geçen yıl yaptığı "80 bin TL aylık alan emekli var" açıklamasından yola çıkan CHP, Bakan Işıkhan'ın yanıtlaması talebiyle bir soru önergesi vermişti. Bakan Işıkhan bu soru önergesine 341 gün sonra SGK'nın internet sitesinin URL'si ile yanıt verdi.

Geçen yıl,  “en düşük emekli aylığını 12 bin 500 TL’ye çıkardık, sanki zannediliyor ki emeklilerimizin büyük kısmı 12 bin 500 TL alıyor. Hayır yanlış, 50-60-80 bin TL emekli aylığı alan vatandaşlarımız söz konusu” diye açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “bu aylıkları alan kaç emekli var” sorusuna ise yaklaşık 1 yıl sonra ancak yanıt verdi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, 25 Ekim 2024’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Önerge 4 Kasım 2024 tarihinde bakanlığa ulaştı. Bakırlıoğlu’nun soru önergesinde, Türkiye’de birçok emeklinin açlık sınırının altındaki aylıklarla yoksulluğa mahkum edildiklerine, büyük bir kısmının da hayatlarını sürdürebilmek için emekli olduğu halde çalışmak zorunda kaldıklarına dikkat çekilmişti. 

Önergede, Işıkhan’ın, katıldığı bir televizyon programında, “Türkiye’de sadece 12 bin 500 TL alan emekliler yok, daha yüksek maaş alanlar da var. Yanlış bir algı var; emeklilerimizin büyük bir kısmının bu maaşı aldığı sanılıyor. Oysa 50-60-70 ve 80 bin TL aylık alan vatandaşlarımız söz konusu” dediği anımsatıldı. Bakanın bu sözlerine işaret eden Bakırlıoğlu, önergesinde, şu soruları yöneltmişti: 

“Kök maaşı 12 bin 500 liranın altında olan kaç emekli vardır? Emekli aylığı 50 ile 59 bin arasında olan kaç emekli vardır? Emekli aylığı 60 ile 69 bin arasında olan kaç emekli vardır? Emekli aylığı 70-79 bin arasında olan kaç emekli vardır? Emekli aylığı 80 bin ve üzerinde olan kaç emekli vardır?” 

Bakan Işıkhan, 25 Ekim 2024’te yöneltilen, 4 Kasım 2024’te bakanlığa ulaşan soru önergesine yaklaşık bir yıl sonra 10 Ekim 2025’te tek cümle ile yanıt verdi. Yanıtta, “SGK’dan aylık alan kişilere ilişkin bilgiler SGK resmi web sitesinde (www.sgk.gov.tr) yayımlanmakta olup, dosya bazında aylık tutarları dönemler itibariyle değişiklik göstermektedir” denildi. 

Yanıtı değerlendiren CHP’li Bakırlıoğlu, “Bakandan bilgi beklerken, SGK’nın sitesinin linkini aldık. Sayın Işıkhan, maalesef kendi demecine bile açıklama getirmedi. Televizyonlarda çıkıp, ‘80 bin lira aylık alanlar var’ dedi ama kim bu emekliler diye sorunca ne yazık ki yanıt alamadık. Maalesef bakanlığın emekliye verdiği değer bu. Ne sayısal veri var, ne tablo, ne oran. Sadece bir link” dedi. 

