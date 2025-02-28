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  4. Şubat ayının açlık ve yoksulluk sınırları asgari ücreti yıkıp geçti

Açlık ve yoksulluk sınırları açıklandı...

Açlık ve yoksulluk sınırları açıklandı...
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TÜRK-İŞ, şubat ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını yayımladı. TÜRK-İŞ’in araştırmasına göre şubat ayında açlık sınırı 23 bin lirayı aşarken, yoksulluk sınırı ise 76 bin liraya yaklaştı.

TÜRK-İŞ, açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının şubat ayı sonuçlarını açıkladı.

2025 yılının ikinci ayına ilişkin sonuçlara göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 23.324 TL’ye yükseldi.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 75.973 TL’ye çıktı.

Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 30.206 TL’ye ulaştı.

TÜRK-İŞ, şubat ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını yayımladı. TÜRK-İŞ’in araştırmasına göre şubat ayında açlık sınırı 23 bin lirayı aşarken, yoksulluk sınırı ise 76 bin liraya yaklaştı.

Gıda enflasyonu

TÜRK-İŞ’ in verilerine göre “gıda enflasyonu” verilerindeki değişim ise Şubat 2025’te şöyle oldu:

- Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre %5,39 oranında gerçekleşti.

- On iki aylık değişim oranı %43,47 oldu.

- Yıllık ortalama artış ise %57,73 seviyesinde gerçekleşti.

TÜRK-İŞ, şubat ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını yayımladı. TÜRK-İŞ’in araştırmasına göre şubat ayında açlık sınırı 23 bin lirayı aşarken, yoksulluk sınırı ise 76 bin liraya yaklaştı.

 

Etiketler açlık sınırı yoksulluk sınırı asgari ücret Birleşik Kamu-İş
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