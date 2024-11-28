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AK Parti'nin asgari ücrete zam teklifi sızdı

AK Parti'nin asgari ücrete zam teklifi sızdı
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AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük tüm asgari ücretliler ile birlikte milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2025 yılı asgari ücret için AK Parti iktidarının masasındaki zam oranını açıkladı.

Tüm asgari ücretliler 2025 yılı asgari ücretine yapılacak olan zam oranını merakla beklemeye devam ederken, ekonomi kulislerinden her gün yeni bir rakam gelmeye devam ediyor.

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci yazar Cem Küçük, TGRT'de katıldığı canlı yayında AK Parti'nin yerel seçimleri ekonomi ve emekliler yüzünden kaybettiğini belirtti ve masadaki asgari ücret zam oranını açıkladı.

Ekonomideki kötü tabloyu işaret eden Küçük "AK Parti yaptığı bunca işlere rağmen seçimi kaybetti. Hayat pahalılığı devam ediyor. AK Parti ekonomi ve emekliler yüzünden seçimi kaybetti. Anadolu'nun bazı bölgelerinde seçime katılım düştü. Kabul edelim emekli ve özel sektör çalışanlarının durumu kötü. Eğer AK Parti asgari ücret ve emeklilerde iyileştirme yapılmazsa millet bunu unutmaz.Eğer bu düzelmezse iş zor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunları düşünüyor" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan enflasyon oranını işaret eden Cem Küçük, "Merkez Bankası'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği enflasyon oranı yüzde 44. Bu da 24 bin 884 TL yapıyor. Ben buradan yola çıkarak asgari ücretin 24 bin - 24 bin 500 TL olacağını düşünüyorum. 25 bin olacağına ise emin değilim. Anadolu'da emekli maaşı ile geçinenler var. Dolayısıyla AK Parti'nin bu kesimi mağdur etmemesi lazım. Hazinedeki paranın bir kısmı emekliye verilmeli. Özel sektör çalışanları büyük sıkıntı yaşıyor. Millet her seçimde doğruyu yapıyor" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1. toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde Aralık ayının ilk ya da ikinci haftası başlarında gerçekleştirilecek. 15 kişiden oluşan heyet 4 toplantı sonunda aynı ayın son günlerinde asgari ücret 2025 rakamını duyuracak. İşçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ, işveren tarafını temsilen TİSK masada bulunacak. TÜRK-İş geçen sene olduğu gibi 5 kişilik temsilcisinin 4 kişisini asgari ücretle çalışan işçilerden oluşturacak.

 

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