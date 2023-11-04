Asgari ücret zammında işte masadaki rakam

Asgari ücrete 2024 yılında yapılacak olan zammı belirleyecek olan Asgari Ücret Belirleme Komisyonu toplanmadan masadaki zam oranı kulislerden sızdıç...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın tahminine göre yıl sonunda enflasyon yüzde 65’e yükselecek bu da son 6 aylık enflasyon beklentisinin yüzde 38’e yükselmesine neden olabilir.

Enflasyon artışının hız kesmemesi nedeniyle Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan işçi tarafını temsil eden Türk-İş’in de masaya bir kez daha yaşama maliyetlerinde meydana gelen artış rakamları ile oturması bekleniyor.

Türk-İş son olarak bekar bir çalışanın yaşama maliyetini 17 bin 803 TL olarak hesapladı. Bu rakam gerçekleşirse asgari ücrette yaklaşık olarak yüzde 55’lik bir zam olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bir kez daha ‘çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz’ diyerek asgari ücret mesajı vermişti. Son 6 aylık enflasyon yüzde 38 çıkarsa milyonlarca kişi en az bu oranda bir artışı garantilemiş olacak.

Tüm çalışanlara kötü, patronlara ise müjdeli haber

Yüksek enflasyon, artan geçim derdi nedeniyle AK Parti iktidarı tarafından uygulanmaya başladıktan sonra tüm özel sektöre de yayılan "çalışana Ocak ve Ağustos'ta çifte zam" uygulaması tarih oluyor.

Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan, TGRT Haber canlı yayınında milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı hakkında açıklamalarda bulunurken, tüm çalışanlara "kötü", tüm patronlara "iyi" haberi verdi.

Sözcan iktidarın başlattığı asgari ücrete yıl içerisinde 2 zam uygulaması 2024 yılı itibariyle rafa kalkıyor.

Sözcan asgari ücret ve emekli zammına ilişkin "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek göreve geldikten sonra sıkılışıma politikası uygulamaya başladı. Yerel seçimlere giderken kemerleri tamamen sıkamaz. Sene başında emekli ve çalışanların alacağı en yüksek zam olacak. Yerel seçimlerden sonra asgari ücrete yılda bir kere zam yapılacağı Ankara'da konuşuluyor." dedi.