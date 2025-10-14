Asgari ücrete 2026 yılı zammı için canlı yayında dikkat çeken tahmin

Türkiye'de adı "asgari ücret" olsa da taban maaş yerine özel sektörde standart maaş olarak uygulanan asgari ücrette 2026 yılı zammı için tahminini açıklarken, "ürüne ve hizmete yaptığı zam gibi çalışanlarına da yapması gerektiğini" belirterek işverenlere seslendi.

Yıl sonu yaklaştıkça emeklilerden özel sektör çalışanlarına, memurlardan asgari ücretlilere kadar tüm Türkiye yeni yıl maaş zamlarını hem merakla hem de endişeyle beklemeye devam ediyor.

Türkiye'de özel sektörde "standart maaş" haline dönüşen ancak aslında vasıfsız çalışanlar için taban maaş olması gereken asgari ücrette yeni yıl zammı bir tahmin daha geldi.

Her gün yeni bir zamla yatıp yeni bir zamla uyanan Türkiye'de gittikçe artan gelir adaletsizliği, düşük gelir/yüksek gider kaosu ve hayat pahalılığı çalışanlara kazançlarıyla ay sonunu göstermezken A Para ekranlarında canlı yayın konuğu ekonomi yazarı Faruk Erdem 2026 yılı asgari ücret zammı için dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"Asgari ücretin hesabı olmaz ama asgari ücret artışlarının bugüne kadar hep enflasyona endeksli olduğunu gördük" diyen Erdem, bu yıl da yıl sonunda yüzde 28.5'lik bir enflasyon beklentisi olduğunu belirterek asgari ücrete zam tahminini şöyle açıkladı:

"Enflasyon 28 olur, 29 olur ama 30 ve altında olacağı kesin. Dolayısıyla buradan yaptığımız bir hesaplamaya göre 28 bin 500 lira civarında bir net asgari ücret çıkmıştı eğer 28,5 gerçekleşir ve bu uygulanırsa. Ama bir daha bakıyoruz geçmiş yıllara; hep enflasyonun 5-10 puan üzerinde artışlar yapılmış işte geçtiğimiz yüzde 30 yapıldı gibi. Dolayısıyla eğer böyle bir şey olursa da net asgari ücretin 30 bin ve üzerine çıkacağını söyleyebiliriz."

Asgari ücrete yapılacak zammın çalışanlar için yeterli olmayacağını işaret eden Erdem "patronlar elini taşın altına koymalı" diyerek çalışan maaşlarındaki düşüşe rağmen üretilen ürün ve hizmetlere gelen zamları işaret etti.

Faruk Erdem açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar olanlara baktığın zaman hep enflasyon baz alınmış. Dolayısıyla bu da doğru bir şey. Netice itibarıyla siz ocak aldığınız maaşı aralıkta da alıyorsunuz. Bu süre zarfında enflasyon gerçekleşiyor mu evet gerçekleşiyor. Enflasyon sizin ücretinizi eritiyor mu evet eritiyor. Peki, bu süre zarfında işverenlerin ürettiği ürün ve hizmetlere zam oluyor mu evet oluyor. Ne kadar oluyor? Onlar kendilerini enflasyon karşısında koruyorlar. Yani ürün ve hizmetlere zam yapıyorlar işte enflasyon hızında fiyatlar artıyor. Ama işçi maliyetleri aynı kalıyor. Dolayısıyla şimdi her aralık ayında da işverenin elini taşın altına koyma vakti geliyor. Yani siz kendinizi enflasyona karşı korumuşsunuz, şimdi de o ürün ve hizmetleri ürettirdiğiniz çalışanlarınızı enflasyona karşı koruma zamanı. Dolayısıyla ben böyle bakıyorum asgari ücret artışına."

Asgari ücretin aslında bir gösterge rakamı olduğunu ve bir işçinin alabileceği en düşük ücreti gösterdiğini hatırlatan Faruk Erdem "bunu ver diye bir rakam ortaya çıkmıyor, bundan daha az veremezsin diye bir rakam ortaya çıkıyor. Ki geçtiğimiz yıllarda, büyük bir devrim bana sorarsan, asgari ücretten vergi de kaldırıldı. Hatta şimdi bütün ücretlerde asgari ücret kadar kısımdan da vergi alınmıyor. Dolayısıyla devlet taşın altına elini koymuş durumda, şimdi işverenlerin de taşın altına elini koyması gerekiyor. Hem istihdamı koruyalım, hem şirketlerimizi koruyalım hem de çalışanlarımızı enflasyona karşı koruyalım. Aralık ayı o yüzden önemli." dedi.