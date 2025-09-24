  1. Anasayfa
Asgari ücretliye ve özel sektöre 2026 yılı maaş zammı için bir kötü haber daha

Asgari ücretliye ve özel sektöre 2026 yılı maaş zammı için bir kötü haber daha
Başta asgari ücretliler ve emekliler olmak üzere 7'den 77 tüm Türkiye 2026 yılı maaş zamlarını hesaplamaya başlarken çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanları Özgür Erdursun ile İsa Karakaş'tan can sıkacak tahminler peş peşe geldii.

Türkiye'de başta asgari ücretle çalışanlar ve en düşük emekli maaşı alan emekliler olmak üzere milyonlarca kişi açlık sınırının altında yaşam mücadelesine devam ederken çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'un ardından İsa Karakaş da asgari ücretliler ile birlikte özel sektördeki tüm çalışanların 2026 yılı maaş zammı için kötü haberi verdi.

Türkiye'deki zam yağmuru, yüksek enflasyon ve gelir adaletsizliği nedeniyle hem çalışanlar hem de emekliler ayın sonunu getiremez hale gelirken yaklaşan 2026 yılı öncesinde asgari ücret zammıyla ilgili tahminler de açıklanmaya başladı.

Asgari ücrete yapılacak olan zammın özel sektörde patronlar tarafından asgari ücretin üzerinde çalışanlar için de kıstas alınması nedeniyle tüm çalışanları ve yakınlarını ilgilendiren asgari ücret zammında ilk kötü haberi dün Özgür Erdursun vermiş ve 2025 yılında yüzde 30 zamlanan asgari ücrette 2026 zammı için kulislerde konuşulan rakamın yüzde 20 olduğunu söylemişti.

Erdursun'un ardından bir başka çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı isim olan İsa Karakaş "geçen sene yine en çok asgari ücretliler mağdur oldu" derken yeni asgari ücretin de 2026 yılı Şubat ayında çalışanların cebine gireceği düşünüldüğünde farkın çok daha açılmasının beklendiğini söyledi.

2025 yılının sadece ilk ayında asgari ücretlinin zamlı asgari ücretin daha çalışanların cebine girmeden yüzde 5,03’lük kısmının buharlaştığını belirten Karakaş, "asgari ücret Temmuz ayında ise yüzde 16,67 oranında erimiştir. Geçen yıl yayımlanan Orta Vadeli Programda (OVP'de) yüzde 17,5 olarak belirlenen 2025 yıl sonu enflasyon hedefi yeni (2026-2028) OVP’de yüzde 28,5'e yükseltildi." dedi.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre TÜFE'nin yıl sonu artış beklentisinin yüzde 29,86 olarak tahmin edildiğini hatırlatan Karakaş, "Türk-İş’in en son ağustos ayı itibarıyla açıkladığı aylık gıda harcamasından müteşekkil olan açlık sınırı 27 bin TL’yi aşmıştır. Asgari ücretin yasal tarif gereği olması gereken değil bekâr bir işçinin yaşama maliyeti, açlık sınırının bile altında kalacağı izahtan varestedir. Bu durumda yeni asgari ücretin de çalışanların sadece zorunlu gıda ihtiyaçlarını bile karşılayamayacağını ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Karakaş ayrıca "Şimdiden bir rakam söylemek doğru olmasa bile yeni asgari ücretin işçinin cebine gireceği 2026/Şubat ayında Türk-İş tarafından açıklanacak açlık sınırı altında belirleneceğini söyleyebiliriz." dedi.

