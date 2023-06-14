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Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu

Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını 19 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'la pazartesi günü saat 14.00'te asgari ücret için bir araya gelecek.

İLK TOPLANTI YAPILDI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını dün gerçekleştirdi. Bir saat süren görüşmenin ardından açıklamada bulunan TÜRK-İş Heyet Başkanı Veli Solak, ''Herhangi bir rakam konuşmadık. Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir rakam istiyoruz. Yeni toplantı yarın da olabilir. Başka zamanda. Bayramdan önce bitmesini bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.

Ocak ayında asgari ücret yüzde 54,66'lük zam ile net 8 bin 506 liraya yükselmişti.

Etiketler asgari ücret tisk türk iş
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