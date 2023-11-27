Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu

Başta asgari ücretlileri dolaylı olarak da tüm çalışanları ilgilendiren asgari ücretle ilgili ilk toplantı tarihi belli oldu.

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Her yıl olduğu gibi bu yıl da başta asgari ücretliler olmak üzere tüm çalışanların dört gözle beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belli oldu.

Buna göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı 1 Aralık' Cuma günü yapacak.

ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK

2024 yılı asgari ücret zammı için geri sayım sürüyor. Aralık ayında başlayacak pazarlık görüşmelerinde kasım enflasyonu belirleyici olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz ayından bu yana geçen 4 aylık dönemde enflasyon yüzde 29.4 olarak gerçekleşmişti. Kasım ayı enflasyonu yüzde 3 civarında açıklanırsa aralık ayı için de benzer bir rakam tahmini yapılarak 6 aylık enflasyon için en az yüzde 37.3 rakamı gündeme gelmesi bekleniyor.

Enflasyon hesabına göre asgari ücrete zam görüşmelerinde pazarlıkların az 15 bin 700 liradan başlaması bekleniyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET

1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılan 2023 yılı son brüt asgari ücret günlük 447,15 TL , aylık 13.414,50 TL olarak belirlenmişti. 2024 yılı asgari ücret zammının hesaplara yatacağı 1 Şubat 2024 tarihine kadar asgari ücretlinin eline aylık net olarak 11.402,32 TL geçecek.

AÇLIK SINIRI 15 BİN 548 TL, YOKSULLUK SINIRI 45 BİN 46 TL

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda ile beslenmenin yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken harcamaları dikkate alarak hesapladığı açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Kasım 2023 sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre, yüksek enflasyon süreci açlık ve yoksulluk riskini giderek büyütüyor. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı kasımda 228 lira daha artarak 15 bin 648 liraya kadar yükseldi. Yoksulluk sınırı da bin 187 lira daha artarak 45 bin 46 liraya tırmandı. Son bir yılda açlık sınırı 6 bin 991 lira, yoksulluk sınırı da 19 bin 624 lira artış kaydetti. Raporda, açlık sınırı kasımda bir önceki aya göre 228 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 923 lira yükselerek 29 bin 398 liraya çıktı. Her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre bin 187 lira arttı. Bir yıl öncesine göre ise açlık sınırı 6 bin 991 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 12 bin 633 lira arttı. Yoksulluk sınırı ise son 12 ayda toplam 19 bin 624 liralık artış gösterdi.

TÜRK-İŞ HEYETİNDE 4 İŞÇİ YER ALACAK

TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay, 2024'te geçerli olacak asgari ücret görüşmelerinde, TÜRK-İŞ heyetinde 4 işçiye yer vereceklerini duyurmuştu.

CUMHURBAŞKANI ZAMMI GELİR Mİ ?

Asgari ücret her ne kadar pazarlık masasında görüşülse de son kararı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan veriyor. Erdoğan, en son genel seçimlerin hemen öncesinde yapılan kamu işçilerinin toplu sözleşme zammını seçim nedeniyle yükseltmiş, ardından da memurlara aynı sözü vermişti.

imdi de asgari ücret görüşmeleri yerel seçimlerin hemen öncesinde yapılacağı için masada işçi tarafının büyük avantaj yakaladığı, zam oranının yüzde 50 civarında belirlenmesinin sürpriz olmayacağı ifade ediliyor. Bu zammın verilmesi halinde ise yeni asgari ücret 17 bin 103 TL olacak.

2024'TE ASGARİ ÜCRETE TEK ZAM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Başkan Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin tek zam sinyali verdi.

Bakan Işıkhan,"Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

BAKAN "AÇLIK SINIRI İÇİNDE YAŞAYAN KİŞİ YOK" DEMİŞTİ

Her fırsatta çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğini vurgulayan Bakan Işıkhan, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine verdiği yanıtla tepki çekmişti. Bakan Işıkhan, ''Ülkemizde aşırı yoksulluk veya açlık sınırı içinde yaşayan kişi bulunmamaktadır'' ifadelerini kullanmıştı.