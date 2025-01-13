Bakan Işıkhan asgari ücrete Temmuz'da ara zammın şartını açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2025 yılı için yüzde 30,01 oranında zamlanarak 22 bin 104 TL olarak belirlenen zamlı asgari ücrete Temmuz ayında ara zam iddiaları için "İhtiyaç olursa asgari ücrette iyileştirmeyi yaparız" dedi.

2025 yılında uygulanacak olan asgari ücret, 2024 yılı başında belirlenen 17.002 liralık asgari ücret tutarı yüzde 30,01 oranında artırılarak 22.104 lira olarak açıklanmıştı.

Beklentilerin altında kalan bu zam kararının ardından emekçinin beklentisinin altında kalan zam oranı açıklandığı günden bu yana tepkilerin odağında...

Bugün Habertürk ekranlarında yayınlanan canlı yayına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan beklentilerin çok altında kalan asgari ücrette ara zam iddiaları için dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan, canlı yayında yaptığı açıklamada "Olur ya, bir aksilik, felaketle karşı karşıya kalırsak temmuz ayında da gündeme gelebilir. Tekrar ihtiyaç hasıl olursa, Cumhurbaşkanımız ekonomi kurmaylarımız görüyor durumu. Böyle bir durum olursa bir tabii ki yeni bir güncelleme yapabiliriz" dedi.

Bakan Işıkhan "Asgari ücrete ara zam olur mu?" soruna "Vatandaşlarımızın satın alma gücünü korumak zorundayız. Enflasyonda ciddi anlamda düzelme öngörüyoruz. Allah korusun Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız'da ifade etti. Bir aksilik bir felaket olur başka bir durumla karşı karşıya kalırsak temmuz ayında tekrar gündeme gelebilir.Ancak 2025 yılında meyveleri toplayacağımızı düşünüyorum" cevabını verdi.

İşte Işıkhan'ın asgari ücrete ara zam açıklaması:

"Manüpülatif bir yol izliyorlar. Altın ile eşleştirmeye çalışıyorlar. Altın, küresel ekonomide değer kazanıyor. Algıda değişiklik yapmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin maaşları, altın karşısında en az değer kaybeden ülkelerden birisi. Atın hesabı ile asgari ücret Fransa'da 2002 yılından beri yüzde 80 değer kaybetti. Reel artışlar neden konuşulmuyor? Çünkü bu gerçek rakamları ortaya koyuyor. Bizim amacımız paranın gerçek değerini korumak. Enflasyonda kalıcı bir düşüş sağlamak, enflasyonun kontrol altına alındığı bir dönem olacak. Ülkemiz zenginliklerini vatandaşları ile paylaşacak. Vatandaşlarımızın satın alma gücünü korumak zorundayız. Enflasyonda ciddi anlamda düzelme öngörüyoruz. Ancak olur ya bir aksilik olursa asgari ücret için temmuz ayında ara zam tekrar gündeme gelebilir. Ancak 2025 yılında meyveleri toplayacağımızı düşünüyorum."

Işıkhan ayrıca belediyelerin SGK'ya olan borçlarıyla ilgili olarak da şunları söyledi:

“Belediyelerin borçlarının 30 altın ton tutarında olduğu söylendi. Doğru değil. Belediyelerin bugünkü SGK borcu şuan 167 milyar lira bu da yaklaşık 55 ton altın yapıyor. Bu borçların 3'te 1'i CHP'li belediyelerin borcu deniyor. Bu da yanlış. Tüm belediyelerin borçlarının yüzde 70'i tek başında CHP'li belediyelere ait. Bunlarla ilgili tüm belge ve dökümanlar elimizde mevcut. 30 büyükşehir belediyesinin yalnızca 14'ü CHP'li ama büyükşehir borçlarının yüzde 80'e yakını yüzde 76'si CHP'li belediyelere ait. En borçlu 30 belediyeden 23'ü CHP belediyesi. Toplam borcun yüzde 70'i CHP belediyesi. Bu belediyeler borçlarını ödemek yerine sürekli katlıyorlar. Kamuoyunu aydınlatmamızda yarar var, belediyelerde çalışmakta olan işçi ve memur sigorta kolunda toplam SGK alacağının 4'te 1'i belediyelerin borcudur. Ayrıca SGK'nin tüm bu anlattıklarımı tek kalemde değerlendirsek bile özetle en borçlu kurum ve kuruluşlar yine CHP'li belediyelere ait oluyor."