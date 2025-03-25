Bakan Şimşek'ten tüm çalışanları ilgilendiren asgari ücrete ara zam açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı yatırımcılarla yaptığı telekonferans görüşmesinde asgari ücrete ara zam konusunda dikkat çeken bir ifade kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yabancı yatırımcılar ile telekonferansla bir araya geldi.

Konferans görüşmesinde Türkiye'nin ekonomi programı üzerinde bilgiler paylaşılırken, Bakan Şimşek'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda belediye başkanı ve belediye çalışanının gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla ilgili süreçte 19 Mart tarihinden beri Türkiye'de yaşanan gerilimlerin enflasyonda kalıcı hasara neden olmayacağını belirttiği öğrenildi.

Öte yandan Bakan Şimşek'in telekonferansta milyonlarca çalışanın "belki" diyerek beklediği asgari ücrete ara zam ihtimali için de "enflasyon beklentisindeki artışın şimdilik asgari ücrette ikinci bir artışı gerektirmeyecektir" dediği öğrenildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan, bugün uluslararası yatırımcılarla geniş katılımlı videokonferans gerçekleştirmiş ve güncel gelişmeler hakkında yatırımcıların sorularını yanıtlamıştır. 1 saat süren toplantıya Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, diğer Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'dan yaklaşık 4 bin 500 yatırımcı yoğun ilgi göstermiştir. Bakanımız Sayın Şimşek, toplantıda piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için ilk günden itibaren gereken tüm adımların en kısa sürede atıldığını belirtmiştir. Böylece piyasalardaki oynaklığın önemli ölçüde azaldığını, son gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerinin geçici ve sınırlı olmasını beklediğini ifade etmiştir. Önümüzdeki dönemde ihtiyaç halinde gereken adımların atılacağını da vurgulamıştır. Uygulanan programla birlikte Türkiye ekonomisinin dayanıklılığının arttığını, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu, cari işlemler açığının sürdürülebilir seviyelere gerilediğini ve mali disiplinin güçlendiğini vurgulamıştır. Programın ana hedefi olan fiyat istikrarının tesis edilmesine ve yapısal dönüşümün sağlanmasına yönelik politikalara kararlılıkla devam edileceğini belirtmiştir" denildi.