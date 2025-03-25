  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Çalışma Hayatı
  4. Bakan Şimşek'ten tüm çalışanları ilgilendiren asgari ücrete ara zam açıklaması

Bakan Şimşek'ten tüm çalışanları ilgilendiren asgari ücrete ara zam açıklaması

Bakan Şimşek'ten tüm çalışanları ilgilendiren asgari ücrete ara zam açıklaması
Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı yatırımcılarla yaptığı telekonferans görüşmesinde asgari ücrete ara zam konusunda dikkat çeken bir ifade kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yabancı yatırımcılar ile telekonferansla bir araya geldi.

Konferans görüşmesinde Türkiye'nin ekonomi programı üzerinde bilgiler paylaşılırken, Bakan Şimşek'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda belediye başkanı ve belediye çalışanının gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla ilgili süreçte 19 Mart tarihinden beri Türkiye'de yaşanan gerilimlerin enflasyonda kalıcı hasara neden olmayacağını belirttiği öğrenildi.

Öte yandan Bakan Şimşek'in telekonferansta milyonlarca çalışanın "belki" diyerek beklediği asgari ücrete ara zam ihtimali için de "enflasyon beklentisindeki artışın şimdilik asgari ücrette ikinci bir artışı gerektirmeyecektir" dediği öğrenildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan, bugün uluslararası yatırımcılarla geniş katılımlı videokonferans gerçekleştirmiş ve güncel gelişmeler hakkında yatırımcıların sorularını yanıtlamıştır. 1 saat süren toplantıya Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, diğer Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'dan yaklaşık 4 bin 500 yatırımcı yoğun ilgi göstermiştir. Bakanımız Sayın Şimşek, toplantıda piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için ilk günden itibaren gereken tüm adımların en kısa sürede atıldığını belirtmiştir. Böylece piyasalardaki oynaklığın önemli ölçüde azaldığını, son gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerinin geçici ve sınırlı olmasını beklediğini ifade etmiştir. Önümüzdeki dönemde ihtiyaç halinde gereken adımların atılacağını da vurgulamıştır. Uygulanan programla birlikte Türkiye ekonomisinin dayanıklılığının arttığını, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu, cari işlemler açığının sürdürülebilir seviyelere gerilediğini ve mali disiplinin güçlendiğini vurgulamıştır. Programın ana hedefi olan fiyat istikrarının tesis edilmesine ve yapısal dönüşümün sağlanmasına yönelik politikalara kararlılıkla devam edileceğini belirtmiştir" denildi.  

Etiketler hazine ve maliye bakanı mehmet şimşek asgari ücret asgari ücrete ara zam ara zam
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbulluları rahatlatan manzara: Otomobille girilen yerler yeniden suyla doldu İstanbulluları rahatlatan manzara: Otomobille girilen yerler yeniden suyla doldu İstanbul Boğazı'ndaki en çok merak edilen gizemli askeri üs kapılarını açtı İstanbul Boğazı'ndaki en çok merak edilen gizemli askeri üs kapılarını açtı Bayramda planı olanlara kötü haber: İşte gün gün hava durumu Bayramda planı olanlara kötü haber: İşte gün gün hava durumu Mansur Yavaş resmen ilan etti: ''Bu benim son dönemim!'' Mansur Yavaş resmen ilan etti: ''Bu benim son dönemim!'' İmamoğlu'nun tutuklandığı İBB soruşturmasıyla ilgili olay olacak iddia! İmamoğlu'nun tutuklandığı İBB soruşturmasıyla ilgili olay olacak iddia! CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz hamle CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz hamle CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki AK Partili isimden Dilek İmamoğlu'na imalı iğrenç hakarette ''U'' dönüşü AK Partili isimden Dilek İmamoğlu'na imalı iğrenç hakarette ''U'' dönüşü Silivri'de İmamoğlu ile görüşen CHP lideri Özgür Özel'den ilk açıklama Silivri'de İmamoğlu ile görüşen CHP lideri Özgür Özel'den ilk açıklama Başsavcılıktan ''İmamoğlu'' yasağı! CHP resti çekti Başsavcılıktan ''İmamoğlu'' yasağı! CHP resti çekti
Mauro Icardi'den resmen boşanan Wanda Nara'nın eski bir futbolcu ile yasak aşk yaşadığı iddia edildi Mauro Icardi'den resmen boşanan Wanda Nara'nın eski bir futbolcu ile yasak aşk yaşadığı iddia edildi Dilek İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın annesine hakarete çok ağır tepki Dilek İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın annesine hakarete çok ağır tepki Tarifini kimse bilmiyor! 65 yıldır iftar sofralarını süslüyor Tarifini kimse bilmiyor! 65 yıldır iftar sofralarını süslüyor MHP'den ''Bahçeli entübe edildi'' iddialarına yanıt MHP'den ''Bahçeli entübe edildi'' iddialarına yanıt Türkiye semalarında da görülen gizemli spiralin nedeni belli oldu Türkiye semalarında da görülen gizemli spiralin nedeni belli oldu 102 yıl sonra bulundu: Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni keşif 102 yıl sonra bulundu: Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni keşif Özgecan'ın katilini cezaevinde öldüren sanıktan ''cinayet planı'' itirafı Özgecan'ın katilini cezaevinde öldüren sanıktan ''cinayet planı'' itirafı Araç sahiplerine para iadesi sürprizi: 619 TL geri ödenecek Araç sahiplerine para iadesi sürprizi: 619 TL geri ödenecek Dilek İmamoğlu'na imalı hakaretler sonrasında cezaevindeki Ekrem İmamoğlu'ndan savcılara çağrı Dilek İmamoğlu'na imalı hakaretler sonrasında cezaevindeki Ekrem İmamoğlu'ndan savcılara çağrı Çalıntı olduğu da iddia edilmişti ekranların olaylı yeni dizisinin fişi çekildi Çalıntı olduğu da iddia edilmişti ekranların olaylı yeni dizisinin fişi çekildi